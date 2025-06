Politica Teodorovici, critici la adresa noului Guvern: Domnul Bolojan și alții ne bombardează cu propuneri aberante







La împlinirea celor zece ani de la adoptarea Codului Fiscal din 2015, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici susține că actul normativ ar fi fost cel mai liberal din istorie. De asemenea, Teodorovici a lansat un val de critici la adresa Guvernului Bolojan, susținând că noile măsuri pun presiune pe umerii românilor.

Eugen Teodorovici laudă Codul Fiscal din 2015

Teodorovici spune că țara merge într-o direcție greșită, marcată de creșteri de taxe și impredictibilitate.

„Acum 10 ani, pe 24 iunie 2015, Parlamentul României adopta un Cod Fiscal #istoric. O lege salutată la unison, un document de o importanță crucială pentru economia țării, construit pe un consens solid, așa cum reiese din votul unanim al comisiilor de specialitate. Această zi a reprezentat o schimbare de paradigmă, o dovadă de #îndrăzneală și #responsabilitate, menită să relanseze economia și să stimuleze mediul privat”, a explicat el.

Fostul ministru susține că pachetul fiscal din 2015 a avut succes și a inclus reduceri de TVA, cote unice mai mici, eliminarea dublei impozitări pe dividende, scăderea contribuțiilor sociale și alte măsuri care au contribuit la stimularea economiei și a consumului intern.

Laude pentru Victor Ponta

Măsurile-cheie ale Codului Fiscal 2015, în viziunea fostului ministru, sunt:

Reducerea TVA de la 24% la 19%, plus 9% la alimente de bază

Cota unică de 14% pentru venituri și profit

Sistem de impozitare progresivă pentru microîntreprinderi

Eliminarea unor taxe și accize, inclusiv pe construcții speciale

Reducerea CAS pentru angajați și angajatori

Facilități fiscale pentru educație profesională și transporturi hibride

„Nu aș fi putut implementa aceste măsuri ambițioase fără sprijinul și încrederea premierului de atunci, Victor Ponta. El a crezut în viziunea mea de a construi un cadru fiscal care să sprijine atât mediul de afaceri, cât și cetățenii, iar colaborarea noastră a fost esențială pentru a transforma aceste idei în realitate”, a adăugat el.

De asemenea, fostul ministru spune că România „se prăbușește într-un coșmar fiscal” și le cere românilor să nu accepte politici care „sabotează viitorul acestei țări”.

Teodorovici: Domnul Bolojan și alții ne bombardează cu propuneri aberante

La un deceniu de la adoptarea Codului Fiscal din 2015, fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, critică direcția actuală a politicii fiscale din România. El consideră că acel moment a reprezentat un punct de cotitură, în care clasa politică ar fi acționat în interesul cetățenilor și al economiei naționale.

„Acum, la un deceniu distanță, privim înapoi la „cel mai liberal Cod Fiscal” și ne cuprinde revolta. Am avut un moment de glorie, când am demonstrat curaj și am înțeles nevoile reale ale oamenilor și firmelor. Atunci, deciziile politice au fost PENTRU ROMÂNI și PENTRU ROMÂNIA, construind un cadru fiscal care încuraja prosperitatea”, a explicat el.

În schimb, fostul ministru critică dur actualele inițiative politice, susținând că acestea reprezintă o schimbare de direcție periculoasă.

„Și astăzi?!Ironic, exact când domnul Bolojan și alții ne bombardează cu propuneri aberante, asistăm la o schimbare drastică de direcție. Nu mai vorbim de reduceri de taxe și încurajarea investițiilor. Acum auzim DOAR de măsuri care par gândite ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR și ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI! Vorbim de creșteri de taxe și de o impredictibilitate fiscală care riscă să DISTRUGĂ TOTAL mediul de afaceri și economia țării”, a continuat fostul ministru.

Îndemn pentru români

„Am uitat, se pare, că reducerea taxelor aduce bunăstare … În loc să construim pe fundația solidă din 2015, ne prăbușim cu o viteză amețitoare într-un coșmar fiscal. Oare până când vom accepta să fim conduși cu decizii care nu ne servesc, ci ne sabotează propriul viitor? Până când vom tolera ca politicienii să lucreze ÎMPOTRIVA noastră? Ne vom aminti vreodată cum e să ai un guvern care lucrează pentru români şi Româna?, a încheiat fostul ministru.