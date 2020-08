Într-o postare pe Facebook, Teodorovici susține că Executivul este incompetent și că „ NU trebuia niciodată învestit și reînvestit”.

Voi vota PENTRU #moțiunea de cenzură‼️

Așa cum am declarat de la bun început, acest guvern incompetent NU trebuia niciodată învestit și reînvestit! Și să ne amintim că eu am votat ÎMPOTRIVA învestirii guvernului Orban încă din 4 noiembrie 2019, apoi am votat PENTRU moțiunea de cenzură din februarie 2020 și, din nou, ÎMPOTRIVA reînvestirii, în 14 martie 2020❗

Dacă moțiunea din februarie 2020 a trecut cu 261 de voturi, când trecuseră numai 3 luni de la instalarea așa-numitului “guvernul meu”, dar existau deja suficiente motive pentru #demiterea cabinetului Orban I, după un șir lung de bâlbâieli, crize și scandaluri ce au culminat cu adoptarea bugetului și modificarea legii privind alegerea primarilor prin angajarea răspunderii, precum și cu cele 25 de ordonanţe de urgență date cu o seară înainte de votul moțiunii, fără avizele necesare și în total dispreț față de Constituție și Parlament, ACUM, cu atât mai mult, după cele 10 luni de #dezastru economic și social, am așteptări de la TOȚI colegii mei din Parlament, de la toate partidele politice care au un dram de #responsabilitate, să voteze PENTRU moțiunea de cenzură de azi❗

Pentru că este atât de ”subțire” argumentul invocat de președintele Iohannis, de premierul PNL și chiar de către unii așa-ziși lideri politici, cum că nu e nevoie tocmai ACUM de o #schimbare a guvernului, în moment de criză sanitară și economică și … cu doar 3 luni înainte de alegerile parlamentare, pentru că, nu-i așa, ar aduce mai multă #instabilitate în țară⁉️ Pe principiul: dacă tot s-a înecat, ce rost are să ne grăbim să-l scoatem urgent din apă, că doar mai sunt 3 luni și vine înghețul, așa că mai poate aștepta acolo până la primăvară …❗

Dar cine ne-a afundat în această criză sanitară și economică, oare❓Întrebare retorică, desigur! Și în ritmul acesta, peste 3 luni, cu același guvern PNL incompetent, unde vom ajunge❓Cu siguranță, eu nu sunt curios să aflu și sper că nici colegii mei parlamentari‼️

