International Tensiuni majore între Rusia și Iran din cauza dronelor Shahed







Iranul regretă acordul de 1,75 miliarde de dolari semnat în 2023 cu Rusia pentru producția dronelor Shahed, acuzând Moscova de promisiuni neonorate și colaborare dezechilibrată.

Tensiuni majore au apărut între Rusia și Iran, după ce Teheranul a început să regrete acordul militar de 1,75 miliarde de dolari semnat în 2023 cu Moscova pentru construcția de drone Shahed în fabricile rusești.

Înțelegerea trebuia să fie parte a unui parteneriat militar extins, însă autoritățile iraniene consideră că sprijinul Rusiei a fost mult sub așteptări, în special în perioada atacurilor lansate de Israel împotriva Iranului.

De la semnarea acordului, Rusia a modificat semnificativ modelul original al dronelor Shahed:

Schimbarea motorului și a muniției

Modificări de design , inclusiv culoarea

Producție internă în proporție de 90%

Versiunea rusească, denumită Geran-2, este fabricată aproape integral în Rusia, implicarea Iranului fiind redusă la un nivel minim.

Tot mai multe voci din Iran contestă utilitatea acestui parteneriat. Cotidianul reformist Shargh a publicat, în august, un editorial dur:

„De la promisiunile neîndeplinite ale Rusiei de a livra sisteme de apărare precum S-400 și avioane Su-35 și până la amânarea repetată a cooperării militare, toate acestea sugerează faptul că parteneriatul nu se bazează pe încredere reciprocă, ci pe interese oportuniste și pe termen scurt.”

În iulie 2025, Rusia a lansat 6.129 de atacuri cu drone Shahed asupra Ucrainei, cu aproape 1.000 mai multe decât în iunie. Un singur val de atac, într-o zi din iulie, a implicat 728 de drone. Moscova pregătește acum capacitatea de a lansa simultan 2.000 de drone asupra orașelor ucrainene.

Această forță este posibilă datorită fabricii Alabuga, cea mai mare unitate de producție de drone din Rusia, situată la 1.000 km est de Moscova.

Versiunile rusești sunt mai performante și mult mai ieftine decât cele originale iraniene. Potrivit serviciilor de informații ucrainene, costul unei drone Shahed a scăzut de la 200.000 de dolari la aproximativ 70.000 de dolari.

Există indicii că Rusia ar fi transferat tehnologia Shahed către Coreea de Nord, permițând fabricarea acestora în uzine nord-coreene. În schimb, Moscova ar fi primit sprijin militar din partea Phenianului.

Coreea de Nord a primit deja:

Sisteme de apărare antiaeriană Pantsir-S1

Urmează să primească avioane MiG-29 și Su-27

În timp ce Coreea de Nord primește echipamente militare, Iranul nu a primit niciunul dintre cele 50 de avioane Su-35 comandate și plătite în 2021, susține jurnalistul iranian Saeed Azimi.

Acest blocaj al livrărilor întărește percepția Teheranului că parteneriatul militar cu Rusia este dezechilibrat și orientat exclusiv spre interesele Moscovei.