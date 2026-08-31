Noile bariere comerciale adoptate între Statele Unite și Canada au generat inițial o creștere vizibilă a acțiunilor pentru producătorii americani de oțel și alte materiale de bază. Cu toate acestea, consecințele economice reale se dovedesc a fi mult mai complexe, din cauza rețelelor de aprovizionare strâns legate între cele două națiuni, conform analizelor realizate de CNBC.

Tensiunile au escaladat după ce Administrația Trump a decis aplicarea unor tarife vamale de 50% pentru importurile din Canada, valoarea mărfurilor vizate fiind de aproximativ 20 de miliarde de dolari. În replică, autoritățile de la Ottawa au anunțat taxe similare pentru o valoare echivalentă de produse americane, intrarea în vigoare fiind programată pentru data de 8 septembrie.

Răspunsul Canadei include taxe punitive cuprinse între 15% și 50%, aplicate unei liste de peste 700 de bunuri provenite din Statele Unite. Printre sectoarele afectate direct se numără industria lactatelor, sectorul fructelor de mare, produsele electrocasnice, industria prelucrării lemnului, hârtia și sectorul textil.

Această escaladare schimbă dinamica schimburilor comerciale bilaterale și pune presiune pe lanțurile de distribuție cross-border.

Eșecul dialogului comercial dintre Washington și Ottawa a provocat inițial un val de entuziasm pe bursa americană. Titlurile unor companii precum Nucor, Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs și Century Aluminum au consemnat creșteri rapide. În același timp, fondul de tip ETF VanEck Steel s-a apreciat cu 1,6% într-o singură sesiune de tranzacționare, iar fondul XLB, dedicat sectorului materialelor, a atins un nivel record intraday.

Totuși, ritmul de creștere s-a temperat într-un interval scurt. Fondul XLB a încheiat săptămâna pe minus, în timp ce VanEck Steel a stagnat. Privind imaginea de ansamblu a acestui an, performanța ambelor fonduri rămâne solidă, cu avansuri de peste 18%, respectiv 28%, depășind randamentul indicelui general S&P 500.

Sectorul siderurgic american a profitat în ultimele luni atât de cadrul de protecție tarifară oferit producției interne, cât și de o cerere susținută venită din zona infrastructurii pentru centrele de date folosite în dezvoltarea inteligenței artificiale.

Principala provocare a noilor măsuri comerciale derivă din gradul ridicat de integrare dintre economiile celor două țări. În industria constructoare de mașini, piese și ansamblu-componente trec granița de mai multe ori înainte ca produsul final să iasă pe linia de asamblare. Din acest motiv, taxarea importurilor canadiene riscă să majoreze costurile operaționale chiar și pentru fabricile din SUA.

Atsi Seth, director de credit la Moody's Ratings, oferă o perspectivă rezervată asupra situației din sector:

„În sectorul auto nu există practic câștigători, deoarece tarifele afectează ambele țări.”

Liderii din piața siderurgică americană pot păstra un avantaj competitiv superior, datorită dimensiunii extinse a pieței din SUA. Cu toate acestea, ridicarea de noi bariere vamale între cei doi parteneri economici amplifică gradul de incertitudine pentru piețele financiare și mediul de afaceri, efectele finale urmând să difere în funcție de structura specifică a fiecărui lanț logitudinal.