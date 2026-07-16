În următoarele două zile, românii se vor confrunta cu un nou val de caniculă, care va aduce temperaturi de până la 37 de grade Celsius în vestul și sudul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), numeroase zone vor fi afectate de fenomene de instabilitate atmosferică, cu vijelii, averse torențiale și grindină.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări valabile până sâmbătă seara, care vizează atât temperaturile extreme și disconfortul termic accentuat, cât și episoade de vreme severă.

Potrivit ANM, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat în vestul, sudul și sud-estul României. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua disconfortul termic.

Joi și vineri, canicula va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei, iar sâmbătă temperaturile foarte ridicate se vor extinde în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și în jumătate sudică a Munteniei.

În aceste regiuni, maximele vor urca până la 35-37 de grade Celsius, iar nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 21 de grade.

De asemenea, până vineri dimineață este în vigoare un Cod galben de caniculă pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, unde temperaturile vor atinge 34-37 de grade.

Pe lângă temperaturile foarte ridicate, meteorologii avertizează că joi, până la ora 22:00, instabilitatea atmosferică va afecta cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei, precum și sudul Dobrogei.

Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, dar și căderi de grindină.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-50 l/mp.

Meteorologii au emis și un Cod galben de instabilitate atmosferică valabil vineri, între orele 12:00 și 21:00. Avertizarea vizează nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local Munții Apuseni, unde sunt așteptate noi episoade de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte, la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30 l/mp.

Potrivit ANM, manifestări specifice instabilității atmosferice se vor semnala, pe arii restrânse, și în alte regiuni ale țării, în timp ce valul de căldură va continua să se intensifice în zonele vestice și sudice.