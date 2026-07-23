Ziua de 22 iulie 2026 a adus un fenomen meteo rar în România. Temperaturile maxime au coborât la valori neobișnuit de scăzute pentru această perioadă, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a înregistrat recorduri pentru această dată la 21 de stații meteorologice, inclusiv la toate cele trei stații din București. Potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, răcirea a fost provocată de pătrunderea unei mase de aer rece de origine polară, care a adus temperaturi cu 10-15 grade Celsius sub valorile normale pentru sfârșitul lunii iulie.

În Capitală, temperaturile din timpul zilei au stabilit noi recorduri pentru 22 iulie.

La stația București-Băneasa s-au înregistrat 17,4 grade Celsius, față de precedentul record de 21,5 grade. La Filaret maxima a fost de 18 grade, depășind în sens descendent vechiul record de 20,6 grade, iar la Afumați s-au măsurat 17,9 grade, comparativ cu precedentul record de 22,4 grade.

Schimbarea vremii a fost spectaculoasă, în condițiile în care, cu doar o zi înainte, prognozele indicau temperaturi apropiate de 30 de grade în Capitală. Răcirea a fost însoțită de ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Temperaturi maxime foarte scăzute au fost înregistrate și în alte zone ale țării.

La Brașov s-au înregistrat 15,9 grade Celsius, la Joseni 16,2 grade, la Miercurea-Ciuc 16,9 grade, la Urziceni 17,2 grade, la Buzău 17,5 grade, iar la Piatra Neamț 17,9 grade.

În multe dintre aceste localități, valorile din timpul după-amiezii au fost mai apropiate de cele caracteristice unei zile răcoroase de toamnă decât celei mai călduroase luni din an.

În dimineața zilei de 23 iulie, temperaturile au coborât până la 8 grade Celsius la Lăpușna, Pătârlagele și Buzoiești. ANM a precizat însă că nu au fost depășite minimele absolute istorice ale lunii iulie.

Meteorologii atrag atenția că recordurile stabilite pe 22 iulie se referă la cele mai scăzute temperaturi maxime înregistrate vreodată în această zi de calendar.

Acest lucru nu înseamnă că au fost depășite cele mai mici temperaturi minime din istoria lunii iulie. Recordul absolut la nivel național rămâne minus 8 grade Celsius, măsurat pe Vârful Omu, la 6 iulie 1933.

În zonele locuite, printre cele mai scăzute valori istorice se numără 0,2 grade Celsius la Miercurea-Ciuc, în 1996, și 1,3 grade Celsius la Poiana Stampei, în 1989.

Răcirea a fost provocată de deplasarea unei mase de aer rece de origine polară deasupra României.

Meteorologii explică faptul că alternanța dintre aerul tropical și cel polar poate produce diferențe foarte mari de temperatură într-un interval scurt, mai ales atunci când este însoțită de fronturi atmosferice, ploi și intensificări ale vântului.

Potrivit ANM, temperaturile vor începe să crească treptat spre sfârșitul săptămânii, iar de la începutul săptămânii viitoare există posibilitatea revenirii caniculei, cu valori care ar putea depăși din nou pragul de 35 de grade Celsius.

Specialiștii subliniază că un episod de frig de câteva zile nu schimbă tendințele climatice pe termen lung.

Vremea descrie condițiile atmosferice dintr-o anumită perioadă, în timp ce clima este analizată pe baza observațiilor realizate pe parcursul mai multor decenii.

Organizația Meteorologică Mondială arată că astfel de episoade reci rămân posibile, chiar dacă, pe fondul încălzirii globale, ele tind să devină mai rare. În același timp, Europa continuă să fie continentul care se încălzește cel mai rapid, iar valurile de căldură sunt tot mai frecvente și mai intense.