Valorile termice vor crește ușor în cea mai mare parte a țării în următoarele ore, însă vremea va rămâne mai răcoroasă decât este normal pentru această perioadă din an. În același timp, instabilitatea atmosferică va continua să afecteze mai multe regiuni, iar în unele zone sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În județul Tulcea, în prima parte a zilei sunt estimate averse abundente, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt ce pot atinge 70-90 km/h. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp și, izolat, pot depăși 40 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara instabilitatea atmosferică se va accentua în zonele montane și submontane, precum și în sudul și nordul teritoriului.

Meteorologii anunță averse locale, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale ce vor atinge în general 45-50 km/h. Izolat, sunt posibile căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor fi, în medie, între 5 și 15 l/mp.

Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, în timp ce minimele vor coborî până la 7 grade în depresiunile din Carpații Orientali și vor ajunge la 19 grade pe litoral. În orele dimineții, pe arii restrânse se poate forma ceață.

În Capitală, vremea va rămâne ușor instabilă și mai rece decât este obișnuit la sfârșitul lunii iulie, deși temperatura maximă va crește ușor față de ziua precedentă, până la 24-25 de grade.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare și sunt posibile averse slabe, local însoțite de descărcări electrice. Spre seară, cerul se va degaja treptat.

Vântul va sufla moderat, iar temperatura minimă va fi de 14-15 grade, cu valori mai scăzute, în jur de 12 grade, în zona preorășenească.