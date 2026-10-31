Observațiile realizate cu telescopul spațial Hubble pun sub semnul întrebării o explicație importantă despre felul în care Universul a devenit transparent în primele sale etape de existență.

Un studiu internațional publicat în octombrie 2026 arată că vânturile generate de exploziile stelelor masive ar putea împiedica, în anumite condiții, propagarea radiației ultraviolete, deși astronomii considerau până acum că acestea contribuiau la eliberarea luminii din galaxiile timpurii.

Descoperirea, realizată prin analiza unor galaxii apropiate cu ajutorul telescopului Hubble, are implicații pentru înțelegerea unui proces cosmic desfășurat în urmă cu aproximativ 13 miliarde de ani, cunoscut sub numele de reionizare.

Rezultatele cercetării, prezentate de Universitatea din Michigan și Universitatea Johns Hopkins, sugerează că rolul exploziilor stelare în transformarea Universului timpuriu ar putea fi diferit de cel descris de modelele astronomice anterioare.

În primele sute de milioane de ani după Big Bang, Universul era dominat de hidrogen neutru. Gazul forma un mediu dens, care absorbea radiația ultravioletă și împiedica lumina să călătorească liber pe distanțe mari.

Pe măsură ce primele stele și galaxii s-au format, acestea au început să emită radiații suficient de energetice pentru a modifica atomii de hidrogen. Procesul, numit reionizare, a transformat hidrogenul neutru în particule încărcate electric, permițând luminii să traverseze spațiul mult mai ușor.

Transformarea nu s-a produs instantaneu. Potrivit explicațiilor NASA, până când Universul a ajuns la vârsta de aproximativ un miliard de ani, cea mai mare parte a hidrogenului intergalactic fusese deja ionizată.

Oamenii de știință au analizat galaxii apropiate în care stelele se formează într-un ritm foarte rapid, cunoscute drept galaxii cu formare intensă de stele (starburst galaxies). Acestea oferă indicii despre procesele care s-ar fi putut desfășura în galaxiile tinere din Universul timpuriu.

Folosind instrumentele telescopului Hubble, cercetătorii au studiat spectrele luminoase ale galaxiilor și viteza cu care se deplasează vânturile galactice. Aceste fluxuri de gaz sunt generate, printre altele, de energia eliberată de stelele masive și de exploziile supernovelor.

Rezultatele au evidențiat o legătură importantă: galaxiile în care vânturile se deplasau cu viteze mai mari permiteau unei cantități mai mici de radiație ionizantă să ajungă în spațiul din afara lor.

Cu alte cuvinte, gazul antrenat de aceste vânturi ar putea forma un obstacol suplimentar în calea luminii ultraviolete.

Stephan McCandliss, unul dintre autorii studiului și director al Centrului pentru Științe Astrofizice de la Universitatea Johns Hopkins, a explicat că energia provenită de la supernove pare să mărească acoperirea cu gaz neutru și praf din jurul galaxiilor, în loc să o reducă. Acest material împiedică radiația ionizantă să iasă în spațiu.

Descoperirea susține o explicație alternativă privind reionizarea. Potrivit acesteia, radiația ar putea scăpa din galaxii înainte ca primele supernove să genereze vânturi galactice puternice.

Cody Carr, cercetător la Departamentul de Astronomie al Universității din Michigan și unul dintre autorii lucrării, a declarat: „Observațiile noastre arată că acești fotoni scapă înainte de formarea vânturilor galactice”.

Această distincție este importantă deoarece modelele cosmologice au acordat un rol semnificativ supernovelor în explicarea modului în care radiația ultravioletă a reușit să traverseze galaxiile timpurii.

Noile rezultate sugerează că activitatea stelelor tinere ar putea fi esențială într-o etapă anterioară exploziilor stelare. Ulterior, vânturile generate de supernove ar putea modifica distribuția gazului și a prafului, reducând cantitatea de lumină care reușește să părăsească galaxia.

Studiul a implicat aproape 30 de cercetători din peste 12 instituții din mai multe țări. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nature Astronomy, sub titlul „Lyman continuum escape during the onset of galactic winds in compact starbursts”.

Cercetătorii consideră că sunt necesare observații suplimentare pentru a confirma mecanismul identificat și pentru a înțelege mai bine modul în care radiația ionizantă părăsește galaxiile.

Echipa încearcă să obțină timp suplimentar de observație cu telescopul Hubble, pentru a analiza și alte galaxii și a verifica dacă relația dintre viteza vânturilor galactice și scăderea radiației care evadează se menține.

Rezultatele ar putea contribui și la îmbunătățirea simulărilor cosmologice utilizate pentru reconstruirea evoluției Universului.

Un detaliu important: Hubble nu a observat direct exploziile supernovelor de acum 13 miliarde de ani. Cercetătorii au studiat galaxii apropiate, considerate modele utile pentru înțelegerea proceselor fizice care ar fi putut avea loc în galaxiile din Universul timpuriu. Această abordare le permite să testeze ipoteze despre o perioadă cosmică pe care astronomii încă încearcă să o explice.