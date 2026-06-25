Ministerul iranian de Externe a lansat noi acuzații la adresa NATO și a unor state membre ale Alianței, susținând că acestea ar fi fost implicate în operațiunile militare desfășurate împotriva Iranului. Declarațiile au fost făcute de purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmail Baghai, ca reacție la afirmațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Potrivit oficialului iranian, declarațiile liderului NATO reprezintă o recunoaștere a implicării unor state europene în sprijinirea operațiunii militare israeliano-americane „Epic Fury”, desfășurată împotriva Iranului.

Mark Rutte a declarat că „500 de avioane americane au decolat de pe bazele americane din Italia” pentru a sprijini operațiunea militară. De asemenea, acesta a afirmat că aeroportul din București și-ar fi redus numărul zborurilor comerciale pentru a permite operarea avioanelor de realimentare folosite în cadrul misiunii și că, pe durata conflictului, între 4.000 și 5.000 de zboruri ale avioanelor americane au fost efectuate de pe baze europene.

Ulterior, Esmail Baghai a transmis un mesaj pe platforma X.

„Este vorba aici de o mărturisire clară şi zdrobitoare a complicităţii active a NATO într-un război de agresiune ilegală purtat împotriva unui stat membru suveran al ONU”, a scris Baghai.

Oficialul iranian a susținut că România și Italia au fost indicate în mod direct de secretarul general al NATO.

„Secretarul general al NATO a indicat în mod explicit Italia şi România ca fiind ţări care au participat la agresiunea împotriva Iranului”, a subliniat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian.

Totodată, acesta a cerut explicații din partea statelor europene pe care le consideră implicate în susținerea operațiunilor militare.

„Aceste ţări, precum şi toate celelalte ţări europene care au susţinut agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului, trebuie să explice propriilor cetăţeni şi întregii lumi de ce au ales să se facă complici la acest act flagrant de agresiune şi la comiterea unor atrocităţi în masă împotriva populaţiei iraniene”, a adăugat el.

În acest context, Ministerul Apărării din Italia a respins afirmațiile făcute de Mark Rutte. Autoritățile italiene au calificat declarațiile drept „un mesaj complet înşelător”, menționând că bazele militare de pe teritoriul Italiei au fost puse la dispoziția Statelor Unite exclusiv pentru zboruri tehnice și logistice, nu pentru misiuni de luptă.