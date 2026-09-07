Văd că sunt mulți care întreabă de ce este considerat AfD un partid cu vederi extremiste în Germania. Vor fi mulți care vor spune că e în regulă. Vor like-ul vostru, nu vor să vă explice. Mie mi se pare că ignorarea evidențelor este o lașitate, pe care o înțeleg și dpdv isotoric, mai ales că am scris recent o carte despre "Anatomia Urii", dar voi încerca să fiu cât mai explicit.

Ați auzit de conceptul AfD de „popor german” definit etnic și cultural? Din ansamblul programatic și din declarațiile liderilor partidului, rezultă un concept bazat pe descendență și omogenitate etnoculturală. Programul vorbește despre «dispariția poporului german» și a «populației autohtone», deși admite că străinii se pot naturaliza.

Adică nu mai ești cu adevărat cetățean german prin dobândirea cetățeniei, ci prin comuniunea de sânge, origine și cultură. Originea, cultura și religia devin criterii pentru stabilirea apartenenței depline la comunitatea națională și politică a Germaniei.

În concepția constituțională germană, regula este simplă: Ai cetățenie germană? Da, atunci ești german din punct de vedere juridic și politic, indiferent dacă părinții sau bunicii tăi provin din România, Turcia, Polonia ori Siria.

Conceptul etnic-cultural propus de AfD schimbă întrebarea. Nu te mai întreabă doar: „Ești cetățean german?”, ci: „Aparții prin origine și cultură poporului german?”. În această logică sunt trasate două cercuri: cetățenii germani în sens juridic și, în interiorul lor, cei considerați „germani etnic-cultural”.

Nu cred că ați auzit asta. Eu am mai auzit, citit și scris despre asta. Așa a început și național-socialismul în anii '20-'30: definirea etnică a poporului - împărțirea între cei care „aparțin” și cei care nu aparțin - diferențiere juridică - pierderea drepturilor - persecuție.

Pentru românii care trăiesc în Germania, diferența poate fi explicată foarte concret. Iar pentru cei care trăiesc în România, prin referiri istorice.

Te cheamă Popescu. Trăiești de 20 de ani în Germania. Muncești acolo. Plătești taxe. Copiii tăi s-au născut acolo. Ai cetățenie germană.

Ești german? Constituția spune: DA.

Dar idee care circulă prin AfD spune ceva mai complicat: Poți avea pașaport german și totuși să nu aparții cu adevărat „poporului german”.

Pentru că nu ai originea potrivită.

Nu ai sângele potrivit.

Nu ai strămoșii potriviți.

Și aici lucrurile devin foarte serioase. Pentru că Germania a mai început o dată o discuție despre cine este „german adevărat” și cine este german doar în acte. Vă spuneam că și național-socialismul a început prin a redefini cine aparține cu adevărat „poporului”. Mai întâi a fost o idee. Apoi o diferență între cetățeni. Apoi diferența a intrat în lege.

Atenție: nu spun că AfD este NSDAP și nici că Germania anului 2026 este Germania anului 1933. Ar fi o comparație falsă și comodă. Dar istoria ne obligă să punem întrebarea corectă: Ce se întâmplă într-o democrație atunci când cetățenia nu mai este suficientă pentru a fi considerat parte deplină a națiunii?

Pentru un român care trăiește în Germania, aceasta nu este o dezbatere academică. Astăzi poate fi vorba despre musulmani, despre sirieni sau despre „culturi străine”. Mâine criteriul poate deveni mult mai simplu: ai sau nu origine germană?

Iar aici este linia pe care analiștii și autoritățile germane o privesc cu maximă suspiciune. Nu pentru că AfD cere mai puțină imigrație, ceea ce este o poziție politica legitimă. Ci pentru că există o diferență enormă între: „Vrem mai puțini imigranți” și „Există germani adevărați și germani doar cu pașaport”.

Prima este politică. A doua schimbă definiția cetățeanului. Iar Europa a mai văzut unde poate duce o asemenea idee atunci când statul începe să o transforme în criteriu juridic.