AfD a obținut peste 44% la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, cel mai bun rezultat al partidului la un scrutin de land.

Presa germană vorbește despre o schimbare de proporții în politica țării, despre eșecul strategiei partidelor tradiționale și despre o problemă care nu mai poate fi explicată doar prin particularitățile fostei Germanii de Est. O situație care dă fiori reci tuturor partidelor tradițioanle din UE.

Pentru început, o precizare geografică importantă pentru cititorul roman! Este vorba despre Saxonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), landul cu capitala la Magdeburg, și nu despre Saxonia (Sachsen), cu capitala la Dresda. În Saxonia, ultimele alegeri pentru parlamentul regional au avut loc în 2024. Scrutinul care provoacă acum un șoc politic în Germania a avut loc duminică, 6 septembrie 2026, în Saxonia-Anhalt.

După numărarea tuturor celor 2.661 de circumscripții electorale, AfD a obținut 44,2% din voturile de listă, față de numai 20,8% la alegerile precedente. CDU, partidul care a dominat politica landului timp de decenii, s-a prăbușit la 17,1%, de la 37,1%. SPD a obținut 9,2%, Verzii 8,9%, Die Linke 8,5%, iar alianța BSW 5,2%.

Participarea la vot a ajuns la 76%, cu aproape 16 puncte procentuale peste scrutinul precedent. Sunt datele oficiale provizorii publicate în dimineața de 7 septembrie de autoritățile electorale ale landului.

Tonul predominant în marile publicații germane este unul de alarmă, dar explicațiile diferă. ZDF califică rezultatul ca fiind un semnal de alarmă.

ARD/Tagesschau descrie rezultatul drept cel mai mare succes electoral obținut vreodată de AfD și insistă asupra unui aspect care complică teoria potrivit căreia partidul ar reprezenta doar un vot marginal de protest. Analizele realizate în ziua scrutinului arată că AfD s-a clasat pe primul loc în toate grupele de vârstă și a reușit să atragă atât foarte mulți foști absenteiști, cât și alegători ai CDU.

Aceasta este probabil principala concluzie care se desprinde din presa germană: AfD nu mai este prezentată ca un partid care crește exclusiv pe baza unei nișe electorale radicalizate. În Saxonia-Anhalt, votul său a devenit unul de masă.

Süddeutsche Zeitung ajunge la o concluzie asemănătoare. Analiza distribuției votului arată că AfD conduce în aproape toate categoriile importante de alegători, în timp ce CDU a suferit o pierdere de proporții istorice. Cu alte cuvinte, nu mai poate fi vorba doar despre câteva districte rurale sau despre o anumită generație dezamăgită de reunificarea Germaniei.

Poate cea mai tranșantă interpretare apare în Die Zeit. Comentariul lui Martin Machowecz vorbește despre un „Alles-muss-anders-Moment”, „un moment în care totul trebuie să fie altfel”.

Argumentul publicației este că partidele democratice nu mai pot construi întreaga strategie politică în jurul formulei „cum împiedicăm AfD”. Dacă alegătorilor li se oferă doar o alianță defensivă împotriva unui partid, fără proiecte politice recognoscibile și fără răspunsuri credibile la problemele lor, strategia riscă să întărească exact partidul pe care încearcă să îl izoleze.

Multă vreme, discuția germană s-a concentrat asupra „Brandmauer”, „zidul de protecție” prin care CDU și celelalte partide refuză cooperarea politică cu AfD. După rezultatul din Saxonia-Anhalt, presa discută tot mai mult o întrebare diferită: chiar dacă izolarea parlamentară continuă, ce faci atunci când partidul izolat primește votul a aproape jumătate dintre alegători?

Die Zeit analizează inclusiv variantele prin care liderul AfD din land, Ulrich Siegmund, ar putea încerca să transforme rezultatul electoral într-o majoritate politică, deși partidul a ratat majoritatea absolută.

O altă temă comună în presa germană este efectul rezultatului asupra cancelarului și liderului CDU, Friedrich Merz. Merz afirmase în urmă cu ani că CDU trebuie să reducă semnificativ electoratul AfD, inclusiv printr-o poziționare mai conservatoare în chestiuni precum migrația. Rezultatul din Saxonia-Anhalt arată contrariul: AfD și-a mai mult decât dublat scorul, iar CDU și-a pierdut mai mult de jumătate din electorat.

Die Zeit formulează problema direct: politica lui Merz nu numai că nu a inversat dinamica AfD, dar cancelarul a devenit el însuși un adversar extrem de util pentru mobilizarea partidului.

Tagesspiegel merge în aceeași direcție și numește rezultatul o „Zäsur”, o cenzură în istoria Republicii Federale și un ultim avertisment pentru Merz și pentru centrul democratic. Publicația argumentează că simpla combatere a AfD nu mai este suficientă; partidele tradiționale trebuie să explice convingător cum ar trebui să arate Germania într-o lume marcată de stagnare economică, conflicte geopolitice, presiuni asupra industriei și controverse privind imigrația.

Pentru cititorul român este necesară și o explicație privind terminologia.

Atunci când o mare parte a presei germane numește organizația AfD din Saxonia-Anhalt rechtsextremistisch, nu este vorba doar despre o caracterizare editorială.

Oficiul pentru Protecția Constituției din Saxonia-Anhalt, serviciul de informații interne al landului, clasifică organizația regională AfD drept o „formațiune extremistă de dreapta confirmată” (gesichert rechtsextremistische Bestrebung). Autoritatea afirmă că a identificat poziții care intră în conflict cu principiile fundamentale ale ordinii democratice germane și cu principiul demnității umane. Clasificarea datează din 2023 și este menținută în rapoartele oficiale ulterioare.

Acest element explică de ce rezultatul de 44% provoacă o reacție mult mai puternică decât ar provoca, de exemplu, simpla victorie a unui partid populist nou.

Comentariul redactorului-șef al MDR, Christin Bohmann, merge mai departe și avertizează că rezultatul nu trebuie privit ca un accident regional. Titlul comentariului este sugestiv: „Această victorie electorală este doar începutul”.

MDR vede în rezultat atât posibilitatea fără precedent ca un partid clasificat oficial drept extremist de dreapta să ajungă să conducă un guvern regional, cât și expresia unei pierderi profunde de încredere în politică și în instituțiile democratice. În același timp, postul public subliniază că efectele vor ajunge inevitabil la Berlin și vor crește presiunea asupra cancelarului Merz.

Un alt comentariu ARD are un titlu diferit, dar poate la fel de relevant: „Ratlos mit Ansage”, aproximativ „dezorientare anunțată dinainte”. Ideea este că ascensiunea AfD era vizibilă în sondaje de luni întregi, însă nici câștigătorii, nici adversarii lor nu par să aibă o strategie clară pentru situația politică produsă de vot. Izolarea AfD rămâne necesară, dar nu este suficientă

Pentru un cititor din România, aceasta este probabil cea mai importantă consecință.

Ascensiunea AfD a fost explicată multă vreme prin istoria specială a fostei RDG: dezindustrializarea de după reunificare, pierderea populației, decalajul de salarii față de Vest, sentimentul de marginalizare și neîncrederea mai ridicată în instituții.

Toate aceste elemente rămân relevante. Dar rezultatul din Saxonia-Anhalt arată ceva suplimentar.

Când un partid obține 44,2%, când conduce în numeroase categorii sociale și de vârstă și când reușește simultan să mobilizeze oameni care nu votaseră anterior și să ia zeci de mii de voturi de la CDU, fenomenul devine dificil de redus la formula „vot de protest est-german”.

Este motivul pentru care numeroase comentarii germane privesc deja dincolo de Magdeburg.

Miza nu este numai cine va conduce Saxonia-Anhalt. Miza este dacă rezultatul reprezintă modelul unei noi etape a politicii germane, în care AfD nu mai concurează pentru locul al doilea sau pentru rolul de principal partid de opoziție, ci pentru puterea executivă.

Dincolo de diferențele ideologice dintre publicații, se conturează un consens neobișnuit de larg.

Rezultatul AfD este considerat istoric, CDU a suferit un eșec grav, strategia de simplă izolare politică a AfD nu a oprit ascensiunea partidului, iar consecințele vor depăși granițele Saxoniei-Anhalt.

Dezbaterea reală care începe acum în Germania nu mai este dacă AfD poate deveni prima forță politică într-un land estic. Acest lucru s-a întâmplat deja.

Întrebarea este dacă partidele tradiționale vor găsi o formulă politică prin care să recâștige o parte importantă a acestui electorat, sau dacă rezultatul de 44,2% din Saxonia-Anhalt va fi privit, peste câțiva ani, drept momentul în care AfD a trecut definitiv de la statutul de mare partid de protest la cel de pretendent real la guvernare în Germania.