Republica Moldova s-a abținut de la votul Adunării Generale aONU asupra rezoluției „Correct the map”, care promovează utilizarea proiecției cartografice Equal Earth. Decizia de la Chișinău a fost luată după ce Ucraina a reclamat modul în care sunt reprezentate pe unele versiuni ale hărții teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv Crimeea.

Rezoluția a fost adoptată la 4 septembrie cu 164 de voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri. Statele care s-au abținut au fost Estonia, Georgia, Lituania, Republica Moldova, Serbia și Ucraina. Statele Unite au fost singura țară care a votat împotrivă.

Documentul ONU nu elimină obligatoriu proiecția Mercator și nu impune o singură hartă care să fie folosită de toate statele. Rezoluția încurajează utilizarea proiecției Equal Earth și a altor metode de reprezentare a suprafețelor terestre care redau mai corect dimensiunile relative ale continentelor.

Controversa a apărut în jurul modului în care sunt reprezentate teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Ucraina a susținut că unele reprezentări bazate pe proiecția Equal Earth afișează Crimeea într-o culoare diferită atât de teritoriul controlat de Kiev, cât și de Rusia. Reprezentanța Permanentă a Ucrainei la ONU a avertizat că o astfel de reprezentare poate crea ambiguități în privința statutului unor teritorii pe care Ucraina le consideră parte a teritoriului său.

Din acest motiv, Kievul s-a abținut la rândul său de la votul asupra rezoluției, deși susține obiectivul de a corecta distorsiunile privind dimensiunea continentelor.

Deputata ucraineană Kira Rudik a publicat imaginea hărții și a criticat reprezentarea Crimeii, calificând situația drept „o rușine”.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a precizat că abținerea Republicii Moldova nu reprezintă o respingere a obiectivelor principale ale rezoluției.

Potrivit MAE, Chișinăul consideră legitime obiectivele documentului, dar a ținut cont de preocupările exprimate de Ucraina privind posibilitatea ca reprezentările cartografice să fie folosite în scopuri politice.

„Abținerea Republicii Moldova nu a vizat obiectivele de fond ale rezoluției, pe care le considerăm legitime”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Instituția a explicat că decizia a fost luată ținând cont de „preocupările exprimate de Ucraina privind posibila instrumentalizare politică a unor reprezentări cartografice, inclusiv în raport cu teritoriile ucrainene temporar ocupate”.

MAE de la Chișinău a legat poziția adoptată la ONU de politica Republicii Moldova privind suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

„Republica Moldova a ales să fie solidară cu Ucraina, în deplină concordanță cu poziția sa consecventă de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional”, se arată în comunicatul instituției.

Rezoluția, prezentată de Togo în numele grupului african, urmărește promovarea unor reprezentări cartografice care să reflecte mai corect dimensiunile relative ale continentelor.

Inițiativa vizează în special limitele proiecției Mercator, utilizată pe scară largă încă din secolul al XVI-lea.

Proiecția a fost elaborată în 1569 de cartograful flamand Gerardus Mercator, în principal pentru navigație. Unul dintre avantajele sale este păstrarea direcțiilor, însă acest lucru vine cu prețul unor distorsiuni importante ale suprafețelor, în special în apropierea polilor.

Un exemplu devenit cunoscut este Groenlanda, care pe hărțile bazate pe Mercator poate părea comparabilă ca dimensiune cu Africa. În realitate, Africa are o suprafață de aproximativ 14 ori mai mare decât Groenlanda.

Proiecția Equal Earth a fost concepută pentru a păstra mai corect proporțiile suprafețelor terestre. Ea reduce distorsiunile de dimensiune care apar în cazul proiecțiilor de tip Mercator și oferă o reprezentare mai apropiată de suprafața reală a continentelor.

Rezoluția ONU încurajează statele membre, organizațiile internaționale și alte instituții să utilizeze această proiecție și alte proiecții cu suprafață egală atunci când reprezentarea dimensiunilor relative ale teritoriilor este importantă.

Documentul nu interzice însă utilizarea hărților bazate pe Mercator și nu stabilește ca toate hărțile lumii să fie realizate exclusiv în proiecția Equal Earth. Rezoluția are caracter neobligatoriu și urmărește să încurajeze o reprezentare cartografică mai exactă a suprafețelor continentelor.