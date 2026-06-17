Tarifele pentru expertizele criminalistice au fost majorate printr-un ordin al ministrului Justiției, potrivit unui anunț făcut de Institutul Național de Expertize Criminalistice (INEC).

Potrivit Ordinului ministrului justiţiei nr. 68/C/2023, care stabileşte tarifele pentru expertizele criminalistice efectuate de Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi de laboratoarele interjudeţene din subordinea sa, cu modificările aduse prin Ordinul nr. 1264/C/2026, taxa de expertiză a ajuns în prezent de 1.750 de lei pentru lucrările care includ între una şi trei probleme.

Pentru fiecare problemă analizată peste acest prag se adaugă 175 de lei la taxa de expertiză criminalistică.

Anterior intrării în vigoare a acestor modificări, tariful era de 1.600 de lei pentru o expertiză care viza una până la trei probleme, iar pentru fiecare problemă suplimentară se percepea câte 160 de lei. Acelaşi nivel tarifar se aplica şi în cazul unei noi expertize dispuse în acelaşi dosar.

Plata taxei se face în contul RO15TREZ70520G330400XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 5, Bucureşti, pe numele Institutului Național de Expertize Criminalistice, având CUI 4420635. Suma poate fi achitată prin ordin de plată, mandat poştal sau internet banking.

Pentru identificarea corectă a plăţii, la rubrica destinată beneficiarului trebuie menţionat INEC, iar în câmpul de corespondenţă trebuie completate formula „Taxă efectuare expertiză”, numărul dosarului în care a fost solicitată expertiza şi numele părţii sau al părţilor implicate. În lipsa acestor informaţii, pot apărea întârzieri generate de dificultatea confirmării contabile a plăţii.

A. Expertiza scrisului și a documentelor Expertiza scrisului şi a semnăturilor Stabilirea autorului unui text;

Stabilirea autorului unei semnături;

Stabilirea autorului unor modificări grafice;

Stabilirea autorului unor adăugiri grafice;

Stabilirea modului de contrafacere a semnăturilor;

Stabilirea scrisurilor alterate (deghizate). Expertiza documentelor Stabilirea autenticităţii documentelor (ex: formulare tip, formulare securizate, bancnote, acte de identitate, legitimaţii etc.);

Stabilirea existenţei modificărilor efectuate pe orice tip de acte sau documente (ex: înlăturare de text prin acoperire, haşurare, ştergere mecanică, ştergere chimică etc.);

Descoperirea falsului realizat prin diferite metode (fotocopiere, colaje ş.a.);

Stabilirea autenticităţii impresiunilor de ştampilă şi parafă;

Stabilirea tipurilor de imprimantă cu care au fost tipărite documentele (ex: matriceală, jet de cerneală, LASER);

Identificarea tipului maşinii de scris şi a dactilografului;

Stabilirea modalităţii de falsificare sau de contrafacere a documentelor;

Stabilirea relativă a perioadei de întocmire a actului;

Stabilirea tipului materialelor de scriere;

Reconstituirea documentelor deteriorate (arse, spălate, şterse, haşurate, rupte etc.) şi relevarea informaţiilor existente pe acestea.

Identificarea persoanei după impresiuni papilare (digitale, palmare, plantare).

C. Expertiza traseologică Identificarea persoanei sau obiectului creator de urme;

Stabilirea modului de creare a urmelor;

Stabilirea tipului de urme;

Reconstituirea întregului după părţile componente.

D. Expertiza balistică Identificarea armelor după urmele lăsate pe proiectil (glonţ) sau tubului cartuşului;

Distanţa de la care s-a tras;

Direcţia tragerii;

Stabilirea poziţiei trăgătorului şi a ţintei;

Stabilirea stării de funcţionare a armelor;

Identificarea factorilor suplimentari ai împuşcăturii de pe armă şi/sau de pe obiecte de îmbrăcăminte.

E. Expertiza accidentelor de trafic rutier Printre problemele pe care expertul criminalist le poate elucida în cadrul expertizei criminalistice auto, enumerăm: Determinarea dinamicii producerii accidentului pe baza urmelor relevate la locul faptei.

Stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculului în diferite etape ale producerii evenimentului rutier.

Stabilirea direcţiilor de deplasare ale participanților la trafic implicați în producerea accidentului.

Stabilirea locului impactului.

Stabilirea poziţiei reciproce a participanților la trafic implicați în producerea accidentului.

Stabilirea momentului apariţiei stării de pericol.

Stabilirea posibilităţilor de evitare a producerii accidentului;

Stabilirea posibilităţilor de prevenire a producerii accidentului.

Determinarea cauzei producerii evenimentului rutier;

Stabilirea momentului depresurizării roții pe baza examinării pneurilor şi jantelor deteriorate. La efectuarea expertizelor, la INEC, se utilizează metode şi programe specifice pentru stabilirea dinamicii accidentelor şi reconstituirea evenimentului.

F. Expertiza vocii și a vorbirii Verificarea autenticităţii înregistrărilor audio şi audio/video.

Identificarea persoanelor după voce şi vorbire.

Îmbunătăţirea calităţii înregistrărilor.

G. Expertiza fotografiilor și a imaginilor video Cu privire la o fotografie sau imagine video, obiectivele expertizelor efectuate la INEC constau în: Stabilirea autenticităţii imaginilor fotografice sau video.

Îmbunătăţirea imaginilor fotografice sau video.

Identificarea persoanelor, obiectelor şi a unor caracteristici ale acestora.

Stabilirea locaţiei şi datei unei imagini.