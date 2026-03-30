Se cere expertiză psihiatrică pentru Diana Șoșoacă, într-un dosar penal cu 11 acuzații. Cum a ajuns, luni, la Parchetul General

Europarlamentarul Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General, unde procurorii cer o expertiză psihiatrică într-un dosar penal ce include 11 infracțiuni, printre care negarea Holocaustului.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă s-a prezentat la Parchetul General, unde este cercetată într-un dosar penal complex. La sediul instituției s-au adunat câteva zeci de susținători, care au scandat „Libertate” și au difuzat muzică patriotică pentru a-și exprima sprijinul.

Prezența acestora a însoțit sosirea politicianului înainte de audieri.

Anchetatorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva Dianei Șoșoacă, etapă care indică un stadiu avansat al investigației și care poate preceda trimiterea în judecată.

Dosarul cuprinde 11 acuzații. Printre acestea se numără patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și patru infracțiuni legate de promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război. De asemenea, sunt invocate fapte privind promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Procurorii mai acuză promovarea ideilor antisemite, precum și o faptă de negare, contestare, aprobare, justificare sau minimalizare a Holocaustului și a efectelor acestuia. Lista acuzațiilor este completată de o infracțiune de ultraj.

În cadrul procedurii, procurorii solicită efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice. Scopul este stabilirea discernământului în legătură cu faptele investigate.

Această procedură este utilizată în anumite cazuri penale pentru a evalua capacitatea unei persoane de a răspunde juridic pentru acțiunile sale.

Înainte de a intra la audieri, Diana Șoșoacă a criticat demersul procurorilor și a făcut declarații în fața susținătorilor prezenți.

"S-a revenit la tot ceea ce înseamnă instituţiile sovietice: psihiatria punitivă, reminiscenţa acelor acte de teroare împotriva celor care deranjau sistemul. (...) Mă trimit pe mine la expertiză psihiatrică, tot Parchetul ăsta General plin de trădători, inculţi şi incompetenţi, care primesc ordine politice, trebuie să meargă, nu să-şi facă o expertiză, ci să fie internaţi pentru tratament psihiatric. Dacă tot vor sovietism, păi atunci să le dăm. Duceţi-vă voi la psihiatrie, înainte să le cereţi altora", a spus Șoșoacă.

Ulterior, într-un comunicat, aceasta a contestat acuzațiile și procedura propusă de anchetatori: „Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”.