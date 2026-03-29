Diana Șoșoacă, chemată la Parchetul General, să fie supusă unei examinări psihiatrice

Senatoarea Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS, este chemată din nou la Parchetul General, în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni, printre care promovarea ideologiilor extremiste și negarea Holocaustului. Procurorii propun și o examinare psihiatrică, pe care europarlamentara o consideră „abuzivă, bolșevică și fascistă”.

Eurodeputata a fost citată să se prezinte luni, la ora 10:00, la Parchetul General, într-un dosar în care este acuzată de mai multe infracțiuni grave. De această dată, ar urma să fie supusă și unei expertize psihiatrice, procedură pe care senatoarea o respinge.

„Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă”, a spus aceasta, potrivit unui comunicat.

Diana Șoșoacă a fost audiată marți în Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European, în urma unei solicitări formulate de Parchetul General al României privind ridicarea imunității sale parlamentare. Cererea vizează un dosar în desfășurare, în care este acuzată de 11 infracțiuni.

„Această citație vine după demersurile făcute de Parchetul General pentru ridicarea imunității mele europarlamentare și după audierea din 24 martie, desfășurată într-un climat pe care îl consider ostil și abuziv. Nu a existat săptămână să nu mă citeze de 2-3 ori, numai când eram plecată în Parlamentul European. Când eram în România, nu m-au citat niciodată și , deși le-am adus la cunoștință că aș putea veni atunci, au refuzat audierea”, a explicat aceasta.

Eurodeputata susține că solicitarea de ridicare a imunității, audierile repetate, cererea unei expertize psihiatrice pentru declarații și opinii politice reprezintă o presiune constantă exercitată asupra sa.

„Solicitarea ridicării imunității, audierea repetată, cererea unei expertize psihiatrice pentru declarații și opinii politice, și continuarea actelor de urmărire penală, toate acestea la un loc, creează imaginea unei presiuni constante exercitate asupra mea pentru opinii politice și pentru faptul că am refuzat să tac și să mă supun. Consider că astfel de metode amintesc de practici pe care credeam că România le-a abandonat, metode bazate pe intimidare, pe presiune psihică și pe încercarea de a testa rezistența psihică a celui care refuză să se supună ordinelor unui regim dictatorial, până la epuizarea acestuia, exact ca în anii ’50”, a mai spus aceasta.

Ea a adăugat: „Vreau sa vă mai spun încă o dată. Nu mă opresc. Nu tac. Nu cedez. Drumul pe care merg nu are cale de întoarcere. Îmi voi respecta obligațiile legale și mă voi prezenta în fața organelor judiciare ori de câte ori sunt chemată și pot, dar resping categoric și vehement orice încercare de intimidare sau de reducere la tăcere prin dosare, expertize, șantaje, amenințări și presiuni”.

Diana Șoșoacă este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate și de patru infracțiuni de promovare în public a cultului unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

De asemenea, este acuzată că a promovat idei fasciste, legionare, rasiste și antisemite, iar printre faptele reținute se numără și negarea sau minimalizarea Holocaustului, prevăzută în OUG nr. 31/2002.