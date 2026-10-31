Familia Bellingham va avea un al treilea reprezentant în fotbalul internațional. După Jude, starul lui Real Madrid, și fratele său mai mic, Jobe, a venit rândul tatălui lor, Mark, să îmbrace tricoul Angliei.

Acesta a fost convocat în echipa veteranilor și va juca duminică, 1 noiembrie, împotriva unei selecționate a Irlandei.

Mark Bellingham, care a împlinit 50 de ani în luna martie, se pregătește să revină pe teren într-un meci internațional al veteranilor. Numele său figurează pe lista celor 18 jucători convocați de EVFC (English Veterans Football Club), o asociație înființată în 2019, care reunește foști fotbaliști cu vârste de peste 50 și 60 de ani, în două echipe distincte.

Partida dintre veteranii Angliei și cei ai Irlandei este programată duminică, 1 noiembrie, la Cambridge. Pentru Mark Bellingham, convocarea reprezintă o nouă ocazie de a juca sub culorile țării sale, într-o etapă diferită a vieții sportive.

Deși nu a evoluat la nivelul de performanță atins de fiii săi, Mark Bellingham și-a construit o reputație solidă în fotbalul amator englez. Supranumit „Pelé al campionatelor amatorilor”, fostul atacant ar fi înscris peste 700 de goluri în aproape 25 de ani de carieră.

A evoluat cel mult în liga a șasea a fotbalului englez, însă eficiența sa în fața porții l-a transformat într-un nume cunoscut în competițiile locale. În paralel cu activitatea sportivă, Mark a lucrat ca sergent de poliție în regiunea Midlands.

Fiul său cel mare, Jude Bellingham, este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști englezi ai momentului. Mijlocașul lui Real Madrid are 60 de selecții la echipa națională. Fratele său mai mic, Jobe, a reprezentat și el Anglia la nivel de juniori, unde a adunat 12 selecții.

Convocarea lui Mark completează astfel o poveste de familie neobișnuită: trei membri ai aceleiași familii vor reprezenta Anglia pe terenul de fotbal, fiecare în etapa sa de carieră. De această dată, tatăl celor doi internaționali va avea ocazia să revină în joc, la peste două decenii de la începutul carierei sale de atacant.