Țara din Europa care vrea să reducă vârsta limită de vot

Guvernul Regatului Unit a anunțat joi intenția fermă de a reduce vârsta de vot de la 18 la 16 ani pentru toate alegerile.

Măsura, care trebuie să fie aprobată de Parlament, ar urma să se aplice inclusiv la alegerile generale din 2029. Angela Rayner, vicepremier și numărul doi în guvern, a susținut decizia printr-o postare pe platforma X: „Tinerii contribuie deja la societate muncind, plătind taxe şi servind în armată. Este corect ca ei să îşi poată spune părerea cu privire la problemele care îi afectează”.

Today we’re delivering on our promise to give 16 and 17 year olds the right to vote.

Young people already contribute to society by working, paying taxes and serving in the military. It's only right they can have a say on the issues that affect them. #VotesAt16

