Slovacia, prima țară care introduce Bacalaureatul electronic. Rezultatele, imediat după testare

Începând din 2026, elevii din Slovacia care vor susține Maturita – echivalentul Bacalaureatului românesc – vor putea alege varianta digitală a probei scrise, în locul celei clasice pe hârtie, potrivit portalului agenției de știri Teraz. Tomas Drucker, ministrul slovac al Educației, a declarat că sistemul eMaturita (Bacalaureat electronic) este deja pregătit logistic și tehnic pentru a fi aplicat la proba externă de limbă slovacă sau maghiară.

Înscrierile pentru Bacalaureatul din 2026 vor avea loc în perioada 21 octombrie – 11 noiembrie 2025, urmând ca în decembrie să fie organizate testări pilot, iar în februarie o repetiție generală a examenului.

Proba oficială este programată pentru data de 10 martie 2026. Pentru a preveni eventualele dificultăți tehnice, fiecare școală va dispune de o variantă pe suport de hârtie, iar elevii vor avea un interval de cinci minute pentru a-și transfera răspunsurile în cazul apariției unor probleme.

„Elevii nu vor mai fi obligați să completeze testele pe hârtie – pot susține examenul pe calculator”, a afirmat Drucker, menționând că procesul se va desfășura în mod transparent.

Slovacia a ales platforma digitală TAO pentru implementarea eMaturita, sistem deja folosit în peste 100 de țări și în evaluări internaționale precum PISA.

Guvernul a semnat un contract de 7,5 milioane de euro pe cinci ani, care acoperă licențele și infrastructura necesară, iar autoritățile investesc suplimentar 225 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru echiparea școlilor cu tehnologie modernă.

Ministrul slovac al Educației a adăugat că participarea la eMaturita nu va fi obligatorie, elevii având libertatea de a alege între formatul clasic pe hârtie și cel electronic. Drucker a subliniat că digitalizarea sistemului educațional slovac este cea mai amplă din istorie, investiția de 225 de milioane de euro vizând dotarea unităților școlare cu echipamente moderne.

Platforma TAO, selectată pentru eMaturita, permite ca rezultatele preliminare să fie disponibile imediat după testare, un avantaj major comparativ cu formatul tradițional. În plus, fiecare școală va avea pregătite teste pe hârtie, iar elevii vor dispune de cinci minute pentru a-și transcrie răspunsurile în cazul unor probleme tehnice.

Maturita este examenul național prin care se încheie studiile liceale sau profesionale în Slovacia, similar Bacalaureatului din România. Acesta se poate susține după minimum patru ani de gimnaziu sau școală profesională și certifică oficial nivelul de pregătire al absolventului.

Examenul cuprinde două componente. Partea externă constă într-un test scris la nivel național, la discipline precum limba și literatura slovacă, limbile străine, limbile minorităților și matematica.

Partea internă include probe scrise, orale sau practice, precum și proiecte, teze sau performanțe artistice, în funcție de profilul școlii. Această secțiune este, în general, publică, cu excepția testelor scrise.

Evaluarea se realizează separat pentru fiecare disciplină: testele externe sunt notate procentual, iar probele interne cu note clasice. Toate rezultatele sunt înscrise pe certificatul de absolvire, iar elevii care nu promovează pot relua examenul.

Participarea la proba de limbă slovacă și literatură este obligatorie, alături de o limbă străină, nivelul acesteia variind între B1 și C1. Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților susțin un examen suplimentar la limba respectivă, iar cei din școlile vocaționale susțin și o componentă teoretică și practică de specialitate.