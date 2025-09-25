HAI România! Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes







În podcastul ”Picătura de business” de astăzi vorbim despre educație. Mai exact, despre meditații, o temă dezbătută pe larg în ultimii ani. Ioana Miruna Gorgan este profesoară de matematică și psihopedagog, dar în ultimii ani ai devenit „meditatoare” de meserie. O găsiți pe medidatiematematica.ro și spune că are un rată de promovabilitate a elevilor săi de 99%, iar 90% dintre ei iau note peste media națională.

În podcastul realizat de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital, aflați povestea ei, rețeta succesului, dar și care sunt costurile abonamentelor în grupele ei de meditație.