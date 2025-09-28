Meditațiile online, transformate în experiențe interactive. Miruna Gorgan, profesor: Îi învăț pe elevi să-și dezvolte gândirea

În cea mai recentă ediție a podcastului „Picătura de business”, invitată a fost Miruna Gorgan, profesoară de matematică și psihopedagog. După o perioadă petrecută în sistemul clasic de învățământ, aceasta a ales să se dedice meditațiilor, considerând că astfel poate fi mai aproape de fiecare elev și îi poate oferi sprijin personalizat. Miruna este fondatoarea platformei meditatiematematica.ro, prin care a ghidat sute de tineri spre reușită la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Cu o carieră dedicată educației, Miruna Gorgan a creat metode și tehnici menite să facă materia mai accesibilă și atractivă, chiar și atunci când programa pare rigidă și stufoasă. În dialogul purtat cu Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital și moderator al podcastului, ea a vorbit despre specificul industriei meditațiilor din România și despre modul în care a reușit să sprijine peste 1.000 de elevi să obțină rezultate bune la examenele naționale.

Modelul „meditatiematematica.ro” se bazează pe o ofertă variată de servicii educaționale, adaptate nevoilor diferite ale elevilor. Acesta include meditații de grup online pentru Evaluarea Națională (clasa a VIII-a) și pentru Bacalaureat (clasa a XII-a – profile M1, M2, M3), organizate în grupe de 15–20 de elevi. În plus, sunt disponibile ședințe individuale dedicate copiilor cu nevoi speciale, cum ar fi dislexia sau autismul, dar și cazurilor excepționale, pentru a-i sprijini să își atingă potențialul maxim. „Avem ședințe individuale pentru copiii cu nevoi speciale, dislexie și autism. În aceste ședințe individuale, eu ofer suport pentru ca acel copil să-și atingă potențialul maxim și să treacă cu bine examenul, care, pentru el, este o provocare mult mai mare decât pentru ceilalți copiii din școli”, spune Miruna Gorgan.

Pe lângă meditațiile la matematică, profesoara oferă suport elevilor și la geografie. Pentru disciplina geografie sunt organizate masterclass-uri destinate pregătirii pentru Bacalaureat, în grupe mai mici, de aproximativ 10 elevi. „Din pasiune ofer și meditații la geografie. De obicei, elevii care încep cu mine pe matematică mă aleg și pe partea de geografie. Pasiunea mea leagă geografia de matematică. Matematica este riguroasă. În examenele atât de clasă a VIII-a, cât și de clasă a XII-a avem tipare clare pe care le urmăm, pe care le structuram astfel încât copiii să ajungă la nota pe care o doresc și spre liceul sau facultatea dorită. În schimb, la geografie este poveste, pur și simplu. Geografia de clasă a XII-a ține mai mult de partea înconjurătoare, de noțiuni pe care le-am acumulat fiecare din diferite părți”, explică profesoara.

Metodologia folosită de Miruna pune accent pe o abordare umană, bazată pe conectarea autentică cu elevii și pe dezvoltarea încrederii în sine, alături de acumularea cunoștințelor matematice. Pregătirea pentru examene este pragmatică și urmărește tiparele clare de subiecte, predarea strategiilor de rezolvare și obținerea unui punctaj strategic. De exemplu, rezolvarea subiectelor 1 și 2 pot asigura nota 7 la Bacalaureat. „Noi facem conexiuni, îi învăț pe copiii cum să-și structureze materia astfel încât să nu mai pară o povară. Le dau caracteristici clare, fără numere pompoase pe care să le tocească. Merg mai mult pe ideea de învățare pas cu pas și mă străduiesc să ajung la fiecare în parte pe limba lui. Matematica nu înseamnă doar integrale și funcții. Putem să mergem mult mai aproape de om, mai mult aproape de ceea ce-i place, ce-l atrage, ce-l face să înțeleagă”, spune ea.

Procesul de învățare este sprijinit prin utilizarea de materiale și instrumente digitale moderne, precum grafică, aplicații interactive și înregistrări ale sesiunilor. „Îmi place să fie dinamic, îmi place să folosesc scheme vizuale, colorate, mai folosim niște animații să fie când mai interactiv astfel încât să prindă drag, să le placă. Omul învață mult mai bine și este mult mai receptiv atunci când îi place ceva, când îl atrage”, explică Miruna.

Fiecare sesiune are o durată de două ore, cu o pauză de zece minute și cu 15 minute dedicate întrebărilor și discuțiilor. Relația cu părinții este, de asemenea, importantă, fiind organizate mini-interviuri inițiale pentru a înțelege obiectivele elevului, rapoarte regulate despre progres și recomandări pentru o susținere eficientă, fără presiune excesivă. Filosofia generală a programului promovează echilibrul între muncă și odihnă, dar și dezvoltarea inteligenței emoționale.

„Ședințele se desfășoară exclusiv online. Ne strângem o mână de oameni și intrăm pe Zoom și ne apucăm și rezolvăm exerciții, explicăm. Găsim pentru toată lumea un loc cu siguranță. Pe site-ul este meditatiamatematica.ro, părinții și elevii pot alege în funcție de profil și examenul care îi așteaptă un pachet. Avem variante de sesiune de grup de o lună, jumătate de an sau un an școlar.

Pentru Bacalaureat avem mai multe profile pe care lucrăm. Avem profilul de M1, de matematică-informatică, profilul de M2 și de asemenea este și profilul M3. Și pentru fiecare profil împarte este un pachet. Avem sesiunea în care eu prezint și explic pas cu pas tot ce trebuie să știe pentru examene. După ce părinții achiziționează pachetul, este un mini-interviu în care ne prezentăm, interacționăm, aflu exact de la elev ce anume dorește, spre spre ce vrea să se îndrepte, pentru că atunci când vorbim de examenul de final de clasă a VIII-a sau de Bacalaureat, urmează o nouă etapă și atunci pentru elev este foarte interesant”, explică fondatoarea.

Miruna Gorgan spune că elevii află de meditatiematica.ro din recomandări și prin intermediul conturilor sale de pe rețelele sociale. „Recomandările sunt, din punctul meu de vedere, cea mai bună formă de reclamă și, de acolo, mi-au venit cei mai mulți elevi. Apoi intervine și partea de social media, unde, la fel ca toți, îmi promovez activitatea. Există foarte mult interes pentru clipurile mele de pe TikTok și, în general, pentru conținutul din social media, acolo unde oamenii pot să vadă exerciții rezolvate.

Spre exemplu, avem Evaluarea Națională, un elev intră pe contul de TikTok al meditatiematematica.ro și mă ascultă explicând la subiectul I, exercițiul 1, de ce am făcut într-un anumit fel și cum am ajuns la acel semn. Dacă ai această situație, e clar că răspunsul e acesta. Nu trebuie să reinventezi roata și nu trebuie să-ți fie frică de examen. Tot ce contează e să știi cei doi pași pe care să-i faci, iar astfel exercițiul 1 de la subiectul I îl rezolvi instantaneu și ai deja 50 de sutimi. Așa crește nota”, spune profesoara.

Profesoara a precizat că elevii trebuie să aibă parte și de odihnă pentru a putea ajunge la rezultatele dorite. „În același timp, îi învăț pe elevi să-și dezvolte gândirea și să descopere importanța inteligenței emoționale. Le arăt că odihna este esențială, nu doar munca, și că alimentația corectă contează. De asemenea, le transmit părinților că susținerea este importantă, dar fără presiune excesivă. În niciun caz cu două-trei seri înainte de examen să îi forțeze să învețe sau să îi bată la cap să tocească. Dimpotrivă, elevii trebuie să se recreeze. O plimbare înaintea serii examenului este mult mai benefică decât nopțile pierdute cu tocitul”, explică ea.

Rezultatele confirmă eficiența metodei: 90% dintre elevii care au urmat aceste sesiuni au obținut note peste media națională la examene. De asemenea, 99% dintre candidații care au lucrat cu ea promovează Bacalaureatul. În ultimii 10 ani, peste 1000 de elevi au beneficiat de acest program.

Din punct de vedere financiar, serviciile sunt structurate sub formă de abonamente lunare. Pregătirea pentru Evaluarea Națională costă 379 de lei pe lună, patru ședințe. Meditațiile pentru Bacalaureat au un preț de 399 de lei pe lună. Ședințele individuale pentru cazuri speciale sunt 800 de lei pe lună. De asemenea, masterclass-ul de geografie are un cost de 1.500 RON pentru 14 săptămâni. Acesta este organizat în grupe de aproximativ 10 elevi.

Ca planuri de viitor, Miruna are în vedere transformarea meditatiematematica.ro într-un centru complet de pregătire pentru examene. Dorește să extindă oferta de meditații și la alte materii (română, istorie, biologie, chimie, fizică). De asemenea, are în plan realizarea de colaborări cu profesori. „Viziunea mea despre meditațiematematică.ro este că acest proiect vine în sprijinul și s-a născut din nevoia elevilor din România de a fi văzuți, de a fi auziți, de a fi ascultați și ghidați”, a spus Miruna Gorgan.