Simularea examenului de Bacalaureat 2026: Calendarul stabilit de Ministerul Educației







Simularea examenului de Bacalaureat 2026 va debuta pe 23 martie cu proba scrisă la Limba română, iar rezultatele vor fi anunțate pe 16 aprilie. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul simulării probelor scrise pentru Bacalaureatul din 2026.

Ministerul Educației a stabilit calendarul pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026, care va debuta cu proba de Limba și literatura română pe 23 martie 2026. Acest document face parte din proiectul de ordin care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat pentru anul viitor.

Conform planificării, examenul revine la structura tradițională, după modificările testate anul acesta. Astfel, probele scrise vor începe pe 29 iunie 2026, iar evaluarea competențelor se va desfășura începând cu 8 iunie.

23 martie: Limba și literatura română (proba E.a),

24 martie: proba obligatorie a profilului (proba E.c),

25 martie: proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d),

26 martie: Limba și literatura maternă (proba E.b),

Rezultatele vor fi comunicate elevilor pe data de 16 aprilie 2026.

Această simulare are rolul de a pregăti candidații pentru examenul național și de a le evalua nivelul de pregătire înainte de Bacalaureat.

Anul școlar 2025–2026 pentru elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat, se va încheia pe 4 iunie. În ceea ce privește calendarul evaluărilor pentru Bacalaureatul din 2026, probele de competențe vor avea loc în intervalul 8–17 iunie.

Astfel, între 8 și 10 iunie se va desfășura proba de comunicare orală în limba română, urmată de evaluarea competențelor orale în limba maternă, programată pentru 10 și 11 iunie.

Proba de comunicare într-o limbă de circulație internațională este prevăzută pentru 11 și 12 iunie, iar competențele digitale vor fi testate în perioada 15–17 iunie.

pe 29 iunie va avea loc proba scrisă la Limba și literatura română,

pe 30 iunie se va susține proba obligatorie a profilului.

Proba scrisă la alegerea profilului și specializării este programată pentru 2 iulie,

pe 3 iulie se va desfășura proba scrisă la Limba și literatura maternă,

Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot vizualiza lucrările și depune eventuale contestații. Aceasta opțiune rămâne deschisă și în zilele de 8 și 9 iulie, când se continuă vizualizarea și depunerea contestațiilor. Rezolvarea contestațiilor este programată pentru perioada 9–10 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie, potrivit edupedu.ro.