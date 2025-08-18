Social Bacalaureat 2025, sesiunea din august. Ora la care vor fi afișate rezultatele







La sesiune de Bcalaureat, din luna august, s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu- peste 18.200 de candidați proveniți din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați - din promoţiile anterioare.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12.00. După publicare, elevii au posibilitatea să ceară vizualizarea lucrărilor și să depună contestații dacă nu sunt de acord cu nota primită. Rezultatele finale vor fi anunțate pe 26 august.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de minimum 6. Media la Bacalaureat 2025 se calculează ca medie aritmetică a notelor de la cele trei probe scrise.

O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 este că aceasta va fi rotungită la 6,00 și vor fi declarați promovați.

Rezultatele la bacalaureat sunt anonimizate, la fel ca în anii anteriori, pentru respectarea normelor europene privind protecția datelor personale. Pentru a vedea rezultatele, candidații trebuie să folosească codul primit la începutul examenelor.

Înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ sau centrele de examen tipăresc lista rezultatelor, care conține: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media, precum și mențiunile „reușit”, „respins”, „neprezentat” sau „eliminat din examen”, după caz.

Elevii care vor să afle rezultatele trebuie să caute pe listele afișate la avizierele unităților de învățământ codul primit la prima probă a examenului. Candidații care doresc să își verifice notele online trebuie să intre pe site-ul bacalaureat.edu.ro, în secțiunea dedicată rezultatelor, și să introducă în căsuța corespunzătoare codul unic.

O schimbare importantă din acest an este că elevii pot cere să își vadă lucrarea imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

„Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată în ordinul de ministru.

Pentru a depune o contestație, candidații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip, în care confirmă că au înțeles că nota finală, stabilită după soluționarea contestației, poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială.