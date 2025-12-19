Suspectul atacurilor de la Universitatea Brown, găsit fără viață în condiții misterioase

Claudio Neves Valente, bărbatul considerat responsabil pentru atacul armat de la Universitatea Brown, a fost găsit mort joi într-un depozit din New Hampshire, au anunțat oficialii locali. Valente, în vârstă de 48 de ani și fost student la Brown, și-a provocat moartea prin împușcare, conform poliției locale, potrivit Reuters.

Autoritățile investighează în prezent dacă Valente este implicat și în moartea profesorului Nuno F.G. Loureiro de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), care a fost împușcat la două zile după atacul de la Brown, a declarat un oficial din cadrul forțelor de ordine.

Inițial, FBI afirmase că nu există legătură între cele două cazuri. Profesorul Loureiro a murit marți.

Colonelul Oscar Perez, șeful poliției din Providence, a declarat joi la o conferință de presă că Valente „și-a luat viața în această seară”. Oficialii au precizat pentru CNN că suspectul a fost găsit în posesia unui rucsac, a două arme de foc și a dovezilor ce corespund scenei crimei în Salem, New Hampshire.

Informațiile despre locația suspectului au venit după ce o persoană s-a prezentat la autorități, oferind detalii relevante pentru anchetă. „Acea persoană a venit la doi ofițeri ai poliției din Providence și a spus că are informații despre suspect și că poate ajuta acest caz”, a declarat Procurorul General al statului Rhode Island, Peter Neronha, pentru NBC News.

„El a dat peste cap acest caz. L-a dat peste cap”, a adăugat Neronha, explicând că informațiile furnizate au condus poliția la mașină, apoi la identificarea suspectului și la fotografiile cu acesta în timp ce închiria mașina, care corespundeau cu hainele purtate de atacator.

FBI a oferit o recompensă de până la 50.000 de dolari pentru informații care să conducă la identificarea, arestarea și condamnarea persoanei responsabile.

Detalii despre suspect au fost făcute publice după ce Departamentul de Poliție din Providence a distribuit o fotografie cu o persoană de interes, purtând o jachetă închisă la culoare peste un hanorac și pantofi închiși la culoare, aflată în apropierea suspectului.

Președintele american Donald Trump a criticat miercuri universitatea pentru lipsa unor imagini suplimentare de supraveghere. „De ce Brown University avea atât de puține camere de securitate? Nu există nicio scuză pentru asta. În epoca modernă, nu se poate mai rău!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

În replică, purtătorul de cuvânt al universității, Brian Clark, a declarat pentru The Hill că școala a asigurat securitatea campusului prin „o rețea extinsă de camere de supraveghere, cu peste 1.200 de camere instalate în clădiri și spații interioare și exterioare”.

Clark a explicat că „camerele de securitate de la Brown nu acoperă fiecare hol, clasă, laborator sau birou din cele peste 250 de clădiri ale campusului” și că, „din motive de securitate, nu este prudent să se facă publice locațiile exacte ale camerelor”.