Ucigașul de la Universitatea Brown, de negăsit. Autoritățile cer în continuare ajutorul publicului

Autoritățile din Providence, Rhode Island, au cerut din nou publicului ajutor pentru identificarea suspectului care a ucis doi studenți în Universitatea Brown, pe 13 decembrie 2025, pe măsură ce incidentul a depășit 72 de ore, iar locuitorii rămân în alertă.

Într-o conferință de presă desfășurată marți după-amiază, oficialii au declarat că atacatorul nu a fost încă identificat.

Aceștia au prezentat mai multe clipuri video surprinse de camere de supraveghere din apropiere, care îl arată pe posibilul atacator mergând în zona incidentului, purtând haine închise la culoare și mască pe față.

Șeful Poliției din Providence, Oscar Perez, a declarat că anchetatorii speră ca cineva să recunoască persoana respectivă după postura, mișcările corpului și comportament.

El a adăugat că poliția are dovezi că suspectul se afla în zonă încă de la ora 10:30, cu mai bine de cinci ore înainte de atac, și că acesta probabil „inspecta” scena.

Procurorul general al statului Rhode Island, Peter Neronha, a precizat că autoritățile sunt încrezătoare că persoana din videoclip este atacatorul, dar că nu există „niciun fel de dovadă” privind motivul atacului.

Mai devreme marți, poliția a publicat un videoclip cu cronologia mișcărilor suspectului, realizat din supravegherea camerelor de pe stradă și a unei camere auto, care surprinde mișcările persoanei înainte și imediat după atac.

Într-un clip, suspectul poate fi văzut mergând de la parcarea clădirii spre stradă, chiar și atunci când ajung polițiștii cu luminile de urgență. Ultimul clip îl arată pe suspect mergând pe stradă la doar trei minute după atac.

Oficialii au precizat că interiorul clădirii de inginerie și fizică, unde a avut loc atacul, era echipat cu puține camere, iar niciuna nu a surprins clar atacatorul.

Perez a declarat că poliția a primit peste 200 de ponturi pe baza videoclipurilor și informațiilor publice, iar anchetatorii lucrează la verificarea fiecăruia. Neronha a subliniat că ancheta, deși dificilă, „merge foarte bine” și a cerut răbdare din partea publicului.

Căutările prelungite au determinat mulți locuitori din cartierul College Hill să rămână în case, iar studenții Brown au părăsit rapid orașul după ce școala a anulat cursurile și examenele pentru restul săptămânii.

Autoritățile au reținut inițial o altă persoană de interes, un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani, dar l-au eliberat după ce au constatat că nu este implicat.

Patrick Moran, tată a doi copii mici, a declarat: „Sunt fericit că sunt acasă. Atacatorul este încă în libertate, așa că să luăm o mică precauție și să ținem copiii acasă.”

Școlile publice din Providence au rămas deschise marți, însă activitățile extracurriculare au fost anulate. Primarul Brett Smiley a spus că „nu au existat amenințări credibile pentru școală sau oraș de la atacul de sâmbătă.”

Reamnitim că în urma atacului, pe lângă cele două decese, opt studenți au fost răniți, iar șapte rămân internați, unul fiind în stare critică.

Universitatea Brown a implementat măsuri de securitate suplimentare, inclusiv dublarea personalului departamentului de siguranță și restricționarea accesului în clădiri.

Atacatorul a pătruns într-o clădire de inginerie cu ușile neîncuiete în timpul examenelor și a deschis focul cu o armă de tip 9mm într-o sală de clasă, declanșând lockdown-ul campusului.

Studenții decedați sunt Ella Cook, 19 ani, din Mountain Brook, Alabama, și Mukhammad Aziz Umurzokov, 18 ani, născut în Uzbekistan și crescut în Virginia. Familia lui Umurzokov a scris:

„El întotdeauna oferea o mână de ajutor celor în nevoie fără ezitare și a fost cea mai bună persoană cu inimă bună pe care familia noastră a cunoscut-o. Familia noastră este profund devastată de această pierdere.”