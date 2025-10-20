Suspans în dosarul fostului şef de la Procuratura Anticorupţie. Magistraţii nu au putut să ajungă la un numitor comun

Republica Moldova. Fostul şef de la Procuratura Anticorupţie, Viorel Morari, a făcut, pentru a doua oară în această lună, cale întoarsă din sala de judecată fără ca să-şi afle sentinţa.

Cei trei magistraţi din completul de judecată nu au putut să găsească consens după cinci ani de examinare a dosarului îăn care Morari este învinuit de abuz în serviciu şi imixtiune în justiţie.

Este vorba de dosarul în care controversatul afacerist Veaceslav Platon a fost recunoscut ca parte vătămată şi pretinde despăgubiri morale de 300.000.000 USD.

Veaceslav Platon este dat în urmărire generală din vara anului 2021. Pe 14 martie, 2025, Procuratura Generală a anunțat că Platon a fost reținut de autorităţile britanice în urma cererii de extrădare.

Completul de judecată care a examinat dosarul pe numele fostului şef de la Procuratura Anticorupţie a anunţat încă în luna iulie că va pronunţa sentinţa pe 13 octombrie 2025. Şedinţa însă a fost amânată pe motiv că judecătorul raportor Ana Cucerescu ar fi fost implicată în alte activităţi.

La şedinţa din 20 octombrie în sala de judecată s-au prezentat toţi cei trei magistraţi. Preşedintele completului, Angela Catană, a anunţat că există divergenţe la adoptarea soluţiei între doi magistraţi. Şi mai este nevoie de timp pentru redactarea deciziei. Astfel, şedinţa de pronunţare a fost amânată pentru 27 octombrie.

Viorel Morari a anunţat că în ziua respectivă nu va putea să facă act de prezenţă, pe motiv că are o programare. Angela Catană i-a răspuns, în timp ce se retrăgea din sala de judecată, că pronunţarea sentinţei nu va mai fi amânată.

Acuzatorul Vladislav Căruceru a solicitat ca Viorel Morari să fie recunoscut vinovat pentru toate cele trei capete de acuzare.

Căruceru a cerut doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu şi doi ani de închisoare cu imixtiune în înfăptuirea justiţiei. Cât priveşte învinuirea de fals în acte publice, Căruceru a solicitat doar recunoaşterea vinovăţiei. Pentru că a expirat termenul de prescripţie.

Pedeapsa finală solicitată pentru fostul şef de la Procuratura Anticorupţie este de trei ani de închisoare cu suspendarea executării. Iar ca pedeapsă complementară a fost solicitată interdicţia ca Viorel Morari să deţină funcţii publice pentru o perioadă de 6 ani.

Toate cele trei capete de acuzare i-au fost înaintate lui Morari pentru aceeaşi faptă.

Dosarul penal pe numele lui Viorel Morari a fost pornit la sfârşitul anului 2019, aproximativ la o lună după ce Igor Dodon a semnat decretul de numire în funcţia de procuror general al lui Alexandr Stoianoglo.

Aproximativ două luni înainte de a fi reţinut, Viorel Morari, fiind în funcţia de şef al Procuraturii Anticorupţie, a dispus printr-o ordonanţă începerea urmăririi penale privind finanţarea ilegală a Partidului Socialiştilor, inclusiv şi investigarea înregistrării audio în care Plahotniuc îi trimite lui Dodon renumita pungă neagră (kuliok). În care Pahotniuc spunea că sunt bani pentru finanţarea PSRM.

Înregistrarea video cu kuliokul şi finanţarea ilegală a socialiştilor a ajuns din nou în vizorul procurorilor anticorupţie după venirea la guvernare a PAS.

Tergiversările în examinarea dosarului intentat pe numele lui Morari au început în primăvara anului 2021. După audierea primilor martori ai acuzării care au dat declaraţii în favoarea inculpatului.

Au fost depuse mai multe cereri de recuzare în privinţa unor membri ai completului de judecată, iar judecătorul raportor, Ana Cucerescu, a depus o cerere de abţinere pe motiv că ar fi hărţuită de celelalte două colege din complet. După ce a fost respinsă cererea de abţinere a magistratei Cucerescu, procurora Elena Ceruţa a solicitat recuzarea preşedintei completului, Vasilisa Muntean.

Cererea de recuzare a fost admisă, iar şedinţele de judecată au fost amânate până a fost numit un alt judecător care, la rândul său, a solicitat timp să facă cunoştinţă cu dosarul. Ulterior, noul complet, în care se regăseşte şi Ana Cucerescu, a reluat examinarea dosarului de la zero.

Viorel Morari este învinuit de abuz în serviciu, fals în acte publice și amestec în înfăptuirea justiției. Morari este învinuit că, în martie 2017, ar fi primit de la Vladimir Plahotniuc o plângere pe care „a înregistrat-o contrar cerinţelor legale, pornind un proces penal şi, ulterior, urmărirea penală.

Toate aceste acţiuni ar fi fost făcute din interese personale. Precum şi în interesul petentului şi al mai multor persoane din anturajul acestuia, pentru a-i proteja de implicare în calitate de bănuiţi în cauza penală privind frauda bancară şi a obstrucţiona cercetarea rapidă, completă şi obiectivă a acestei cauze penale”.

Viorel Morari pledează nevinovat. El și susține că dosarele ar fi o comandă politică după ce a decis să repornească dosarul penal privind presupusa finanțare din străinătate a Partidului Socialiștilor. Precum şi o răzbunare din partea lui Veaceslav Platon pentru dosarele intentate.

Vladislav Căruceru, procuror în Procuratura Generală, este învinuit că, în perioada guvernării de sub conducerea pro-rusului Igor Dodon, l-a ajutat pe consilierul Evgheni Kheyman să scape de dosar penal.

Acesta ar fi constrâns un martor să facă declaraţii false în privinţa unui fost procuror anticorupţie, ca să fie învinuit de pornirea ilegală a dosarului pe numele lui Kheyman.

În august 2018, Judecătoria Chişinău i-a aplicat lui Kheyman, care şi-a recunoscut vina, o amendă penală de 100.000 de lei. Kheyman a achitat amenda şi a revenit în Rusia.

În martie 2019, Curtea de Apel Chişinău a anulat sentinţa. Evgheni Kheyman a fost condamnat la 3 ani cu executare.

La 1 decembrie 2020, Curtea Supremă de Justiţie a anulat sentinţele pe numele lui Evgheni Kheyman şi a trimis dosarul la rejudecare în Curtea de Apel. Unde reexaminarea a fost trasă pe linie moartă.

Dosarul pe numele lui Căruceru a ajuns în gestiunea magistratei Ana Cucerescu.

Procurorul Căruceru mai este inculpat într-un dosar aflat în gestiunea Judecătoriei Chişinău, în care este învinuit de divulgarea secretului de stat.