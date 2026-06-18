Surse: Iulian Cârlogea, city managerul Sectorului 5, a demisionat încă din februarie din PUSL. Efectele în interiorul partidului

Surse politice confirmă că Iulian Cârlogea, city managerul Sectorului 5, a părăsit partidul fondat de Dan Voiculescu încă din luna februarie. Decizia nu a fost anunțată public la momentul respectiv, însă a produs schimbări importante în structura organizației PUSL București, unde locul său a fost preluat ulterior de Daniel Florea.

Potrivit informațiilor obținute pe surse, Iulian Cârlogea și-a depus demisia din partidul fondat de Dan Voiculescu în februarie, însă partidul nu a comunicat public plecarea. Decizia a rămas cunoscută doar în interiorul formațiunii, unde Cârlogea era considerat un om-cheie în consolidarea influenței PUSL în administrația locală.

Deși s-a retras din partid, Cârlogea și-a continuat activitatea administrativă în Sectorul 5, unde este perceput ca unul dintre cei mai experimentați oameni din aparatul executiv. Parcursul său profesional include funcții de conducere în administrația publică și implicare în proiecte de dezvoltare locală, ceea ce i-a consolidat imaginea unui tehnocrat preocupat de implementarea proiectelor, nu de expunerea politică.

Demisia sa a generat automat o schimbare în structura de conducere a PUSL București. La momentul retragerii, Cârlogea ocupa funcția de președinte al organizației municipale, iar postul a fost preluat ulterior de Daniel Florea.

Pentru Daniel Florea, fost primar al Sectorului 5, plecarea lui Cârlogea a reprezentat o oportunitate politică. Surse din partid afirmă că Florea se afla într-o perioadă de căutări, încercând să se reorienteze politic după ce, în ultimii ani, a avut discuții cu mai multe formațiuni, fără a lua o decizie.

Locul rămas vacant la conducerea PUSL București i-a oferit lui Florea șansa de a reveni într-o structură politică, într-un moment în care încercările sale de repoziționare nu dăduseră rezultatele așteptate. Numirea sa a fost privită în partid ca o soluție rapidă pentru a acoperi un gol de leadership, dar și ca o oportunitate pentru Florea de a-și reconstrui vizibilitatea politică.