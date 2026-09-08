International

Surpriză pe scena europeană: Republica Moldova devansează Ucraina în cursa pentru aderarea la UE

Surpriză pe scena europeană: Republica Moldova devansează Ucraina în cursa pentru aderarea la UERareș Bogdan, europarlamentar PPE: Va reuși Moldova, căci alături de ea este toată inima Europei! / sursa foto: FB
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O schimbare neașteptată se prefigurează în ceea ce privește procesul de integrare europeană. Republica Moldova a depășit Ucraina în cursa pentru aderarea la Uniunea Europeană, conform celei mai recente analize realizate de Fondul Monetar Internațional. Informația transmisă de The Kyiv Independent marchează un punct de cotitură, în condițiile în care parcursul celor două state fusese până acum strâns legat.

Surpriză pe scena europeană: Republica Moldova devansează Ucraina în cursa pentru aderarea la UE

Cererile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova au evoluat în tandem de la debutul demersurilor oficiale. Cu toate acestea, raportul publicat de FMI schimbă dinamica regională. Documentul separating Kievul de Chișinău plasează Republica Moldova în același grup cu țările candidate din Balcanii de Vest, grup aflat într-un stadiu mai avansat al procesului de integrare comparativ cu Ucraina.

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană. Sursă foto: Pixabay

Explicațiile date de FMI

Parcursul comun a inclus deschiderea primelor două din cele șase clustere de extindere, domenii vizând reformele necesare pentru alinierea la standardele comunitare, în special pe zona statului de drept și a relațiilor externe. Totuși, evaluările de specialitate indică o accelerare a ritmului de reformă la Chișinău.

Reprezentanții instituției financiare internaționale au explicat rațiunea din spatele acestei noi încadrări. Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că decizia de a grupa Moldova cu Balcanii de Vest a fost luată deoarece aceste țări „împart caracteristici foarte similare”.

Tabloul extinderii Uniunii Europene

În prezent, nouă state dețin statutul oficial de candidat pentru aderarea la blocul comunitar, alături de o altă țară care a depus documentația oficială și așteaptă un răspuns. Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia se află în faza activă a negocierilor de aderare.

Turcia menține statutul de stat candidat, însă procesul său de negociere rămâne înghețat. În mod similar, Bosnia și Herțegovina alături de Georgia beneficiază de statutul de țară candidată. La polul opus se află Kosovo, care a depus cererea oficială de aderare în anul 2022, dar nu a primit încă recunoașterea statutului de candidat.

Pentru a obține calitatea de membru deplin al Uniunii Europene, toate aceste națiuni trebuie să implementeze reforme structurale majore orientate spre consolidarea democrației, dezvoltarea economică și asigurarea supremației legii.

Stiri calde

11:52 - Ce se întâmplă, de fapt, cu uzina Dacia din România. Care este riscul cel mare

11:45 - România pune în funcții oameni care n-au avut timp să învețe

11:36 - Avion Delta, coborâre rapidă de 8.200 de metri. Măștile de oxigen, activate

11:24 - Naufragiul ascuns de regimul lui Ceaușescu, în 17 rânduri între „Sport” și „Fapt Divers”

11:14 - Putin, tot mai izolat de realitatea din Rusia. O nouă mobilizare, panică în țară

11:13 - Fragment de dronă, găsit pe plaja de la Corbu

HAI România!

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Calculul secret al lui Lavrov

Calculul secret al lui Lavrov

Proiecte speciale