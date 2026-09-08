O schimbare neașteptată se prefigurează în ceea ce privește procesul de integrare europeană. Republica Moldova a depășit Ucraina în cursa pentru aderarea la Uniunea Europeană, conform celei mai recente analize realizate de Fondul Monetar Internațional. Informația transmisă de The Kyiv Independent marchează un punct de cotitură, în condițiile în care parcursul celor două state fusese până acum strâns legat.

Cererile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova au evoluat în tandem de la debutul demersurilor oficiale. Cu toate acestea, raportul publicat de FMI schimbă dinamica regională. Documentul separating Kievul de Chișinău plasează Republica Moldova în același grup cu țările candidate din Balcanii de Vest, grup aflat într-un stadiu mai avansat al procesului de integrare comparativ cu Ucraina.

Parcursul comun a inclus deschiderea primelor două din cele șase clustere de extindere, domenii vizând reformele necesare pentru alinierea la standardele comunitare, în special pe zona statului de drept și a relațiilor externe. Totuși, evaluările de specialitate indică o accelerare a ritmului de reformă la Chișinău.

Reprezentanții instituției financiare internaționale au explicat rațiunea din spatele acestei noi încadrări. Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că decizia de a grupa Moldova cu Balcanii de Vest a fost luată deoarece aceste țări „împart caracteristici foarte similare”.

În prezent, nouă state dețin statutul oficial de candidat pentru aderarea la blocul comunitar, alături de o altă țară care a depus documentația oficială și așteaptă un răspuns. Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia se află în faza activă a negocierilor de aderare.

Turcia menține statutul de stat candidat, însă procesul său de negociere rămâne înghețat. În mod similar, Bosnia și Herțegovina alături de Georgia beneficiază de statutul de țară candidată. La polul opus se află Kosovo, care a depus cererea oficială de aderare în anul 2022, dar nu a primit încă recunoașterea statutului de candidat.

Pentru a obține calitatea de membru deplin al Uniunii Europene, toate aceste națiuni trebuie să implementeze reforme structurale majore orientate spre consolidarea democrației, dezvoltarea economică și asigurarea supremației legii.