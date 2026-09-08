Președintele Nicușor Dan solicită Parlamentului să aprobe participarea a până la 20 de militari români, personal de stat major, la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Structura funcționează prin rotație în Franța și Marea Britanie. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului decid marți trimiterea solicitării către comisiile de apărare. Ulterior, documentul legat de Ucraina urmează să ajungă pe ordinea de zi a plenului comun.

Documentul transmis Parlamentului arată că militarii români ar putea participa la activități de planificare strategică, operații curente, securitate și apărare cibernetică.

Nicușor Dan susține că implicarea României ar consolida poziția țării în relația cu partenerii strategici și ar permite participarea la deciziile militare ale structurii multinaționale.

„Planificarea în cadrul Comandamentului se desfăşoară la nivel strategic, este direcţionată către îndeplinirea obiectivelor strategice ale Coaliţiei de Voinţă şi urmăreşte realizarea acţiunilor, cu utilizarea cât mai eficientă a resurselor la dispoziţie”, precizează Nicușor Dan în solicitarea transmisă Parlamentului.

Președintele mai arată că „Armata României poate contribui cu personal de stat major la Comandament şi structurile de comandă şi control subordonate acestuia, în domenii critice precum planificarea strategică, operaţii curente, securitate şi apărare cibernetică. Participarea Armatei României la acest demers ar contribui la creşterea vizibilităţii, la proiectarea intereselor noastre naţionale şi ar demonstra o atitudine proactivă, precum şi continuitate în raporturile cu partenerii strategici”.

Potrivit documentului, structura multinațională a fost activată în 2025 pentru implementarea deciziilor politice referitoare la sprijinirea Ucrainei.

„Agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei a condus, în plan regional, la deteriorarea semnificativă a mediului de securitate european, determinând plasarea statelor din regiunea Mării Negre, inclusiv a României, într-o zonă de insecuritate persistentă. În acest context, s-a constituit „Coalition of the Willing – Coaliţia de Voinţă pentru Ucraina”, cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei, structură cu caracter rotaţional, dislocată, prin alternanţă, în Franţa şi Marea Britanie”, se arată în document.

Solicitarea președintelui face o distincție între participarea personalului de stat major la procesul de planificare și trimiterea unor trupe combatante pe teritoriul Ucrainei.

Documentul transmis Parlamentului precizează că participarea la procesul de planificare nu presupune, în această etapă, dislocarea unor capabilități militare românești în Ucraina.

„Naţiunile cadru au subliniat că participarea, la acest moment, în procesul de planificare nu implică şi obligaţia de a disloca capabilităţi pe teritoriul Ucrainei şi că viitoarele potenţiale contribuţii vor fi supuse restricţiilor şi aprobărilor naţionale”, se arată în document.

Nicușor Dan solicită aprobarea Parlamentului pentru participarea Armatei României, începând cu trimestrul al doilea din 2026, cu un efectiv de până la 20 de militari.

„Drept urmare, în acord cu poziţia constantă a României faţă de conflictul din Ucraina, statutul României în cadrul UE, poziţia geografică a ţării noastre şi în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armatelor străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă adresez rugămintea de a încuviinţa participarea Armatei României, începând cu trimestrul II/2026, cu până la 20 de militari, personal de stat major, în Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei şi în structurile de comandă şi control subordonate acestuia”, se arată în cererea adresată Parlamentului.