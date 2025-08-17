Sport Superliga. Petrolul și Hermannstadt scor de 1-1 după un final tensionat







Superliga a consemnat sâmbătă seara un nou rezultat de egalitate, Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt terminând 1-1 în etapa a șasea. Ploieștenii au deschis scorul din penalty prin Gicu Grozav, însă sibienii au restabilit egalitatea în minutul 82, prin Sergiu Buș. Rezultatul păstrează echilibrul în clasament, dar lasă ambele echipe cu sentimente amestecate privind parcursul din acest start de sezon.

Partida dintre Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt, desfășurată sâmbătă seara pe stadionul „Ilie Oană”, a contat pentru etapa a șasea din Superliga. Duelul a început prudent, cu o primă repriză lipsită de goluri și cu puține ocazii clare, în care defensivele au dominat. Meciul s-a animat imediat după pauză, când arbitrul Marian Barbu a acordat lovitură de pedeapsă pentru gazde, în urma faultului comis de portarul Căbuz asupra lui Doumtsios.

Gicu Grozav a transformat penalty-ul în minutul 51, aducând Petrolul în avantaj și declanșând entuziasmul fanilor ploieșteni, Hermannstadt, însă, nu a cedat și a căutat cu insistență egalarea, intrând mai ofensiv pe final de meci.

Gazdele au avut câteva oportunități de a-și dubla avantajul, dar portarul Căbuz a rămas concentrat. În minutul 78, sibienii au fost aproape de egalare, însă șutul lui Oroian a fost respins spectaculos de sub bară de Bălbărău. Patru minute mai târziu, Sergiu Buș a profitat de un balon respins și a trimis precis din marginea careului, stabilind scorul final 1-1.

Până la fluierul final, Hermannstadt a încercat să forțeze victoria, însă nu a găsit drumul spre poartă. Arbitrul Barbu a împărțit două cartonașe galbene, pentru Jyry (Petrolul) și Oroian (Hermannstadt), iar sistemul VAR, coordonat de Sorin Costreie, nu a intervenit în fazele importante. Rezultatul consemnează al patrulea egal consecutiv pentru sibieni, care rămân pe locul 13, cu patru puncte. Petrolul, cu șase puncte, ocupă poziția a noua, potrivit news.ro

Meciul a evidențiat rolul ofensiv al lui Gicu Grozav pentru ploieșteni și contribuția lui Sergiu Buș pentru sibieni. Rezultatul menține ambele echipe la distanță de obiectivele majore din campionat.