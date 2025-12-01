Superliga. Petrolul Ploiești - Metaloglobus, 4-1. Victorie categorică pentru gazde, oaspeții se gândesc la retrogradare

Superliga. Petrolul Ploiești s-a impus categoric, azi, pe teren propriu, în partida cu Metaloglobus (scor 4-1), în etapa a 18-a a campionatului intern. Marcatorii gazdelor au fost Gicu Grozav (45 și 62), Valentin Gheorghe (54) și Marco Dulca (90), pentru oaspeți a punctat Ely Fernandes (46).

Ploieștenii sunt pe poziția a 11-a în clasament, cu 19 puncte, cei de la Metaloglobus rămân ultimii cu 8 puncte și cu șanse din ce în ce mai mici să se salveze de la retrogradare.

Petrolul Ploiești (4-3-3): Krell - Miranda, Papp, Roche, Sălceanu - Jyry, A. Mateiu, Dongmo - V. Gheorghe, Chică Roșă, Grozav Rezerve: Balbaru - Soares, Onguene, L. Dumitru, Doukansy, Tolea, D. Paraschiv, Hanca, Botogan, Dulca, Doumstios Antrenor: Eugen Neagoe

Metaloglobus București (4-4-2): Gavrilaș - Lis, Camara, Caramalău, A. Sava - Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink - Ely Fernandes, A. Sîrbu Rezerve: Nedelcovic - Carvalho, G. Dumitru, A. Gheorghe, Pasagic, Hadzic, Huiban, Kouadio, R. Neacșu, M. Tache, Zakir Antrenor: Mihai Teja

Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești Arbitru: Vlad Baban (Iași) / A1: Romică Bîrdeș (Pitești) / A2: Bogdan George Duță (Bacău) / Arbitru VAR: Iulian Dima (București) / Arbitru

VAR: Ionuț Coza (Cernica - Ilfov) / R1: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) / Observator arbitri: Marian Salomir (Cluj-Napoca).

„În primul rând sunt foarte mulțumit de rezultat. Am marcat 4 goluri, de mult nu s-a mai întâmplat asta. Băieții merită felicitări pentru efortul făcut. Am început repriza a doua foarte prost, am primit acel gol, dar după ne-am trezit. O repriză foarte bună, am marcat 3 goluri și puteam să mai marcăm. Mă bucur pentru toți, nu doar pentru cei care au marcat, cu toate că e important să marchezi”, a spus Eugen Neagoe, tehnicianul gazdelor, conform Digi Sport.

Mihai Teja, antrenorul oaspeților, a recunoscut că, la echipa sa, situația este critică. „E greu să speri. Riști să primești și mai multe goluri. Greșeli individuale. M-am uitat și eu acum. Au fost greșeli la trei din patru goluri. Era greu să câștigăm dacă facem greșelile acestea.Soluțiile pentru salvarea echipei sunt să îmbunătățești individual și colectiv jucătorii ca să nu mai greșească. Să le repeți tot timpul să nu mai facă greșeli, iar ei să prindă și să nu mai facă ce au făcut”, a afirmat Teja.