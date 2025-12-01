Sport

Superliga. Petrolul Ploiești - Metaloglobus, 4-1. Victorie categorică pentru gazde, oaspeții se gândesc la retrogradare

Comentează știrea
Superliga. Petrolul Ploiești - Metaloglobus, 4-1. Victorie categorică pentru gazde, oaspeții se gândesc la retrogradareFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Superliga. Petrolul Ploiești s-a impus categoric, azi, pe teren propriu, în partida cu Metaloglobus (scor 4-1), în etapa a 18-a a campionatului intern. Marcatorii gazdelor au fost Gicu Grozav (45 și 62), Valentin Gheorghe (54) și Marco Dulca (90), pentru oaspeți a punctat Ely Fernandes (46).

Superliga. Metaloglobus, tot mai aproape de retrogradare

Ploieștenii sunt pe poziția a 11-a în clasament, cu 19 puncte, cei de la Metaloglobus rămân ultimii cu 8 puncte și cu șanse din ce în ce mai mici să se salveze de la retrogradare.

Petrolul Ploiești (4-3-3): Krell - Miranda, Papp, Roche, Sălceanu - Jyry, A. Mateiu, Dongmo - V. Gheorghe, Chică Roșă, Grozav Rezerve: Balbaru - Soares, Onguene, L. Dumitru, Doukansy, Tolea, D. Paraschiv, Hanca, Botogan, Dulca, Doumstios Antrenor: Eugen Neagoe

Metaloglobus București (4-4-2): Gavrilaș - Lis, Camara, Caramalău, A. Sava - Abbey, Sabater, Aggoun, Ubbink - Ely Fernandes, A. Sîrbu Rezerve: Nedelcovic - Carvalho, G. Dumitru, A. Gheorghe, Pasagic, Hadzic, Huiban, Kouadio, R. Neacșu, M. Tache, Zakir Antrenor: Mihai Teja

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 decembrie 2025. Despre Astrologie (XLII). Karma, Samsara, Nirvana
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 decembrie 2025. Despre Astrologie (XLII). Karma, Samsara, Nirvana
Sosuri care schimbă total orice carne. Tur prin bucătăria libaneză, chineză sau italiană
Sosuri care schimbă total orice carne. Tur prin bucătăria libaneză, chineză sau italiană

Stadion: „Ilie Oană”, Ploiești Arbitru: Vlad Baban (Iași) / A1: Romică Bîrdeș (Pitești) / A2: Bogdan George Duță (Bacău) / Arbitru VAR: Iulian Dima (București) / Arbitru

sursa: Facebook

VAR: Ionuț Coza (Cernica - Ilfov) / R1: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) / Observator arbitri: Marian Salomir (Cluj-Napoca).

 

„O repriză foarte bună, am marcat 3 goluri”

„În primul rând sunt foarte mulțumit de rezultat. Am marcat 4 goluri, de mult nu s-a mai întâmplat asta. Băieții merită felicitări pentru efortul făcut. Am început repriza a doua foarte prost, am primit acel gol, dar după ne-am trezit. O repriză foarte bună, am marcat 3 goluri și puteam să mai marcăm. Mă bucur pentru toți, nu doar pentru cei care au marcat, cu toate că e important să marchezi”, a spus Eugen Neagoe, tehnicianul gazdelor, conform Digi Sport.

Mihai Teja e resemnat

Mihai Teja, antrenorul oaspeților, a recunoscut că, la echipa sa, situația este critică. „E greu să speri. Riști să primești și mai multe goluri. Greșeli individuale. M-am uitat și eu acum. Au fost greșeli la trei din patru goluri. Era greu să câștigăm dacă facem greșelile acestea.Soluțiile pentru salvarea echipei sunt să îmbunătățești individual și colectiv jucătorii ca să nu mai greșească. Să le repeți tot timpul să nu mai facă greșeli, iar ei să prindă și să nu mai facă ce au făcut”, a afirmat Teja.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:54 - Președintele CJ Prahova: Alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată abia peste o săptămână  
21:41 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 2 decembrie 2025. Despre Astrologie (XLII). Karma, Samsara, Nirvana
21:31 - Primarul din Alba Iulia impune interdicții după huiduielile de 1 Decembrie: Respect libera exprimare, dar trebuie să ...
21:22 - Ce se întâmplă cu pensiile în decembrie și ce urmează în 2026. Ministrul Florin Manole explică suplimentele, sprijinu...
21:09 - Sosuri care schimbă total orice carne. Tur prin bucătăria libaneză, chineză sau italiană
20:57 - Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova” a depus plângere pentru agresiune

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale