Superinteligența Microsoft promite diagnostice mai bune decât medicii

Microsoft a anunțat formarea unei echipe de elită care își propune să creeze o formă de superinteligență, un sistem capabil să depășească performanțele umane în domenii complexe, începând cu diagnosticul medical. Noul proiect poartă numele MAI Superintelligence Team și reprezintă începutul unei direcții de cercetare complet noi în cadrul companiei americane, potrivit Reuters.

Scopul declarat este de a dezvolta modele de Inteligență Artificială ce pot înțelege și analiza probleme științifice cu o precizie și viteză pe care oamenii nu o pot atinge. Primul obiectiv: diagnosticarea bolilor mai rapid și mai corect decât medicii.

Echipa este condusă de Mustafa Suleyman, cofondator al DeepMind și actual director al diviziei de AI a Microsoft. Vizionarul cercetător a declarat pentru Reuters că „avem o perspectivă clară către o superinteligență medicală în următorii doi-trei ani”.

Potrivit acestuia, tehnologia ar putea prelungi speranța de viață și îmbunătăți calitatea sănătății publice, datorită capacității de a identifica semne timpurii ale bolilor înainte ca acestea să devină grave.

Inteligența Artificială va putea detecta afecțiuni care pot fi prevenite, mai repede și mai eficient decât omul, a explicat Suleyman.

Microsoft alocă fonduri considerabile pentru dezvoltarea superinteligenței, într-un moment în care marile companii de tehnologie concurează pentru supremație în domeniul AI. Meta Platforms (proprietara Facebook și Instagram) și Safe Superintelligence Inc., un startup fondat de foști cercetători OpenAI, urmăresc obiective similare.

Totuși, unii experți avertizează că fără descoperiri majore în arhitectura modelelor AI, aceste planuri pot rămâne la nivel teoretic. Microsoft mizează însă pe o strategie diferită, axată pe aplicabilitate practică și pe responsabilitate socială.

Spre deosebire de rivalii săi, Microsoft nu urmărește crearea unei Inteligențe Artificiale complet autonome. Compania promovează conceptul de „inteligență umanistă”, un sistem care servește interesele omenirii și rămâne sub controlul oamenilor.

„Umanismul ne cere să ne întrebăm mereu: servește această tehnologie intereselor umane?”, a subliniat Suleyman. El a explicat că scopul nu este construirea unei entități care să acționeze independent, ci a unor modele controlabile, sigure și predictibile, capabile să aducă beneficii tangibile societății.

Proiectul este susținut și de Karen Simonyan, fost cercetător de top la DeepMind, care va ocupa funcția de director științific al echipei. Cei doi lideri plănuiesc să dezvolte modele AI specializate pentru mai multe domenii cu impact major: de la diagnosticare medicală până la stocarea energiei sau descoperirea de molecule noi pentru tratamente și materiale avansate.

Deocamdată, aceste obiective se află în fază de cercetare, dar Microsoft investește masiv pentru a le transforma în realitate. Compania mizează pe o abordare echilibrată, orientată către rezultate concrete, cu beneficii directe pentru oameni - o strategie menită să consolideze poziția sa în cursa globală pentru dominația Inteligenței Artificiale.

Dacă planurile Microsoft se concretizează, mai scrie Reuters, următorii ani ar putea marca cea mai importantă revoluție medicală a secolului: trecerea de la diagnosticul bazat pe experiența umană la cel bazat pe superinteligență. Aceasta nu va înlocui medicii, ci va deveni cel mai puternic instrument de sprijin pentru ei, capabil să analizeze date, simptome și rezultate medicale cu o precizie fără precedent.