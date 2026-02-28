International

Suedia confirmă: drona interceptată lângă portavionul Charles de Gaulle era rusească

Suedia confirmă: drona interceptată lângă portavionul Charles de Gaulle era ruseascăDronă Rusia / sursa foto: captură YouTube
Armata suedeză a confirmat vineri seara că drona neutralizată în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle, în timpul unei escale la Malmö, era de origine rusă, potrivit relatărilor AFP. Incidentul a avut loc în Strâmtoarea Öresund, la aproximativ 13 kilometri de nava-amiral franceză, care se afla în Suedia înainte de a participa la exerciții NATO.

Drona interceptată lângă portavionul Charles de Gaulle era rusească

Potrivit autorităților suedeze, nava de spionaj rusă Jigulevsk se afla în apele teritoriale ale Suediei în același timp, iar prezența dronei a fost detectată de sistemele electronice de la bordul navei suedeze HMS Rapp, aflată în zonă pentru a proteja și monitoriza grupul aeronaval francez.

Echipajul navei a activat imediat contramăsuri de bruiaj electronic, blocând comunicațiile dronei cu operatorul acesteia și împiedicând funcționarea sistemelor sale de orientare.

Neutralizarea dronei a fost realizată prin mijloace de război electronic, care au perturbat legătura dintre aparat și operator, făcând imposibil controlul de la distanță. După acțiune, nava suedeză de patrulare a escortat Jigulevsk în afara apelor teritoriale ale Suediei, iar bastimentul rus se află în prezent în Marea Baltică.

Zborul dronei a fost neautorizat

Armata suedeză a subliniat că zborul dronei a fost neautorizat și reprezintă o încălcare a regulamentelor privind accesul pe teritoriul aerian suedez. Incidentul a fost considerat grav, însă nu surprinzător, având în vedere comportamentul militar rus în regiune.

Oficialii suedezi au precizat că intervenția a fost executată în mod profesionist, iar supravegherea constantă a spațiului aerian și maritim rămâne o prioritate.

Ewa Skoog Haslum, șefa Comandamentului Operațiunilor Forțelor Armate suedeze, a declarat că acest incident evidențiază necesitatea menținerii unei vigilențe permanente în Marea Baltică. Ea a adăugat că reacția echipajelor a fost „exemplar și conform procedurilor militare”.

NATO, informat

Evenimentul a fost surprins și de presa locală, care a relatat că zona Strâmtorii Öresund a fost intens monitorizată în zilele următoare, pentru a preveni posibile provocări suplimentare. Monitorizarea aeriană și maritimă a fost întărită în mod semnificativ, iar autoritățile suedeze continuă să urmărească mișcările navelor rusești în Marea Baltică.

În urma incidentului, NATO a fost informată cu privire la situația dronei și a navei rusești, în contextul exercițiilor planificate și al escaladării tensiunilor în regiunea nordică a Europei.

