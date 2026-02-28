Suedia confirmă: drona interceptată lângă portavionul Charles de Gaulle era rusească

Armata suedeză a confirmat vineri seara că drona neutralizată în apropierea portavionului nuclear francez Charles de Gaulle, în timpul unei escale la Malmö, era de origine rusă, potrivit relatărilor AFP. Incidentul a avut loc în Strâmtoarea Öresund, la aproximativ 13 kilometri de nava-amiral franceză, care se afla în Suedia înainte de a participa la exerciții NATO.

Potrivit autorităților suedeze, nava de spionaj rusă Jigulevsk se afla în apele teritoriale ale Suediei în același timp, iar prezența dronei a fost detectată de sistemele electronice de la bordul navei suedeze HMS Rapp, aflată în zonă pentru a proteja și monitoriza grupul aeronaval francez.

Echipajul navei a activat imediat contramăsuri de bruiaj electronic, blocând comunicațiile dronei cu operatorul acesteia și împiedicând funcționarea sistemelor sale de orientare.

Neutralizarea dronei a fost realizată prin mijloace de război electronic, care au perturbat legătura dintre aparat și operator, făcând imposibil controlul de la distanță. După acțiune, nava suedeză de patrulare a escortat Jigulevsk în afara apelor teritoriale ale Suediei, iar bastimentul rus se află în prezent în Marea Baltică.

Armata suedeză a subliniat că zborul dronei a fost neautorizat și reprezintă o încălcare a regulamentelor privind accesul pe teritoriul aerian suedez. Incidentul a fost considerat grav, însă nu surprinzător, având în vedere comportamentul militar rus în regiune.

Oficialii suedezi au precizat că intervenția a fost executată în mod profesionist, iar supravegherea constantă a spațiului aerian și maritim rămâne o prioritate.

Försvarsmakten kan nu bekräfta att en rysk drönare observerades lyfta från det ryska signalspaningsfartyget Zhigulevsk i Öresund. Händelsen skedde i samband med Charles de Gaulles besök till Malmö och marinen agerade snabbt för att störa ut drönaren. pic.twitter.com/dvMYDVIiwV — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) February 27, 2026

Ewa Skoog Haslum, șefa Comandamentului Operațiunilor Forțelor Armate suedeze, a declarat că acest incident evidențiază necesitatea menținerii unei vigilențe permanente în Marea Baltică. Ea a adăugat că reacția echipajelor a fost „exemplar și conform procedurilor militare”.

Evenimentul a fost surprins și de presa locală, care a relatat că zona Strâmtorii Öresund a fost intens monitorizată în zilele următoare, pentru a preveni posibile provocări suplimentare. Monitorizarea aeriană și maritimă a fost întărită în mod semnificativ, iar autoritățile suedeze continuă să urmărească mișcările navelor rusești în Marea Baltică.

În urma incidentului, NATO a fost informată cu privire la situația dronei și a navei rusești, în contextul exercițiilor planificate și al escaladării tensiunilor în regiunea nordică a Europei.