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Substanța comună găsită în sângele celor ce fac atacuri de cord severe

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Substanța comună găsită în sângele celor ce fac atacuri de cord severeSursa foto. Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Pacienții care suferă atacuri de cord severe pot avea concentrații semnificativ mai mari de micro și nanoplastice în sânge, comparativ cu persoanele cu afecțiuni cardiace stabile, conform unei noi cercetări, potrivit European Heart Journal.

84% dintre pacienții cu atac de cord aveau microplastice în sânge

Cercetătorii italieni au analizat probe de sânge din arterele coronare a 61 de pacienți supuși angiogramelor, o procedură care analizează vasele de sânge pentru nereguli.

Aceștia au descoperit că aproape 84% dintre pacienții care au suferit un atac de cord activ și sever aveau micro- și nanoplastice detectabile în sânge. În schimb, plasticul a fost detectat la 40% dintre pacienții cu boli cardiace cronice și doar la 32% dintre cei cu artere coronare normale.

Cercetătorii conduși de Dr. Raffaele Marfella de la Universitatea Campania Luigi Vanvitelli din Napoli au realizat studiul, care a fost publicat în European Heart Journal.

Polietilena, găsită la 97% dintre pacienții cu atac de cord

Polietilena, un material comun utilizat în pungile și sticlele de plastic, a apărut la 97% dintre pacienții care au fost testați pozitiv.

„Acest studiu se adaugă cercetărilor emergente care arată rolul potențial al micro- și nanoplastelor în bolile de inimă”, a declarat Michelle Routhenstein, dietetician cardiolog preventiv la EntirelyNourished.com, pentru Fox News.

Deși notabile, descoperirile ar trebui luate în considerare în contextul mai larg al pericolelor pentru sănătate din mediul înconjurător, a declarat Routhenstein, cu sediul în New York, care nu a fost implicată în studiu.

„Deși aceste descoperiri sunt interesante și subliniază importanța acordării atenției factorilor de mediu care pot contribui la inflamație și leziuni ale vaselor de sânge, ele nu dovedesc că materialele plastice provoacă atacuri de cord”, a spus ea.

Microplastic

Microplastic. Sursă foto: Freepik

Microplasticele din placa arterială, o problemă cunoscută deja

Constatările se aliniază cu cercetările anterioare care au detectat microplasticele în placa arterială, a remarcat Routhenstein, deși a avertizat că studiul are mai multe limitări.

„Acesta a fost un studiu observațional, deci poate arăta doar o asociere, nu o relație cauză-efect”, a spus ea. „De asemenea, a inclus un grup relativ mic de pacienți dintr-o singură țară, așa că nu putem presupune că rezultatele se aplică tuturor.”

Variabilele de sănătate și de mediu ar putea, de asemenea, complica datele. În cadrul studiului, un istoric de fumat a apărut ca fiind cel mai puternic predictor al particulelor de plastic detectabile în sânge.

„Factori precum fumatul și poluarea aerului sunt, de asemenea, legați de bolile cardiovasculare și de o expunere mai mare la plastic, ceea ce face dificilă separarea efectelor independente ale microplasticelor”, a spus Routhenstein.

Cum poți evita riscul de atac de cord

Pentru a reduce riscul potențial, dieteticianul recomandă efectuarea unor schimbări specifice pentru a ajuta la limitarea expunerii zilnice la microplastice.

„Aș face un inventar al surselor dumneavoastră obișnuite de expunere la microplastice și aș vedea unde le puteți reduce sau înlocui cu alternative mai bune”, a spus Routhenstein. „De exemplu, înlocuiți recipientele din plastic pentru depozitarea alimentelor cu unele din sticlă.”

De asemenea, ea a îndemnat la luarea unor măsuri de precauție suplimentare atunci când preparați mesele și beți apă.

„Când încălziți alimentele la microunde sau reîncălziți-le, folosiți recipiente din sticlă sau ceramică în loc de plastic”, a spus ea. „De asemenea, este o idee bună să limitați sticlele de apă din plastic și recipientele din plastic de unică folosință, mai ales atunci când sunt expuse la căldură.”

Ea a adăugat: „Gândiți-vă la reducerea expunerii la plastic ca la o parte integrantă a unui stil de viață sănătos pentru inimă.”

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