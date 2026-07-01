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SUA vor fi alături de Europa pentru a apăra țările baltice, promite un general american

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SUA vor fi alături de Europa pentru a apăra țările baltice, promite un general americanSursă: Arhivă EVZ
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite ale Americii vor fi alături de aliații lor din Europa în apărarea țărilor baltice, a declarat marți comandantul american al forțelor terestre ale NATO din Europa, Chris Donahue, în timp ce alianța a alocat un cartier general suplimentar în regiune, potrivit Reuters.

Donahue: Treceți de la vorbe la fapte și SUA vor fi alături de voi

„Sunteți pregătiți să faceți mai mult și să treceți de la cuvinte la acțiuni, iar Statele Unite vor fi acolo alături de voi”, a declarat generalul american Chris Donahue la o ceremonie în orașul estonian Valga.

„Așa se construiește descurajarea: nu cu vorbe de la un podium, ci cu cizme în noroi”, a mai spus generalul american.

Donahue, care va renunța la funcție joi, este șeful armatei americane în Europa și Africa.

Nou comandament NATO în Europa de Est

Trupele NATO din statele baltice Lituania, Letonia și Estonia și din nordul Poloniei au fost până acum sub comanda unui singur cartier general multinațional, cu sediul în orașul Szczecin, din nord-vestul Poloniei.

Crearea unei a doua zone de comandă permite alianței să dedice mai multe trupe statelor baltice.

Pentru moment, două divizii multinaționale din Estonia și Letonia vor fi sub comanda Corpului Germano-Olanda, cu sediul în orașul german Münster.

NATO a declarat că Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, ar putea lansa un atac la scară largă asupra teritoriului aliat încă din 2029, dacă va continua să se înarmeze așa cum o face în prezent. Kremlinul neagă astfel de planuri.

gen. Chris Donahue

gen. Chris Donahue

Europa, încă ezitantă în cadrul NATO

Presiunea asupra Europei pentru a-și spori apărarea a crescut în urma criticilor președintelui american Donald Trump, care acuză blocul că nu își aduce contribuția militară.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că schimbarea posturii NATO este o dovadă a hotărârii alianței de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat.

„Este o demonstrație vizibilă și puternică a unității, a pregătirii și a determinării noastre colective de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat”, a spus el la Valga.

Ce armată are NATO pe flancul estic

Când este pe deplin operațional, un corp de armată comandă de obicei trei divizii, sau între 40.000 și 60.000 de soldați. În timp de pace, aceasta există în mod normal ca o structură de comandă schelet, cu funcții specializate precum artileria, apărarea aeriană și personalul medical, pentru a permite desfășurarea rapidă a trupelor atunci când este nevoie.

Corpul Multinațional Nord-Est din Szczecin a fost responsabil de întreaga regiune până acum. Acesta a fost înființat în 2017, la trei ani după ce Rusia a anexat regiunea Crimeea din Ucraina.

Un al doilea corp responsabil de apărarea baltică ar permite NATO să aducă „ofensive în masă, cu viteză”, a declarat un oficial militar sub condiția anonimatului.

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