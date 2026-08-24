Statele Unite ale Americii (SUA) au anunţat că au eliminat Siria de pe lista lor cu statele care susţin terorismul. Pe această listă țara se afla de 47 de ani, iar decizia reprezintă o nouă etapă în ridicarea treptată a sancţiunilor americane împotriva Damascului, transmite Reuters.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump îşi exprimase la începutul lunii iulie intenţia de a elimina Siria de pe această listă. Includerea unei ţări pe lista Washingtonului cu sponsorii terorismului implică restricţii asupra asistenţei şi investiţiilor americane în respectiva ţară, asupra exporturilor militare şi unor tranzacţii financiare.

După înlăturarea de la putere, la sfârşitul anului 2024, a preşedintelui sirian Bashar al-Assad în urma unei ofensive militare a rebelilor dintr-o coaliţie islamistă condusă de actualul preşedinte sirian Ahmed al-Sharaa, acesta din urmă a strâns relaţiile cu SUA şi chiar a fost primit la Casa Albă de preşedintele Donald Trump.

În timp ce lupta împotriva armatei fostului preşedinte al-Assad, Ahmed al-Sharaa a condus gruparea jihadistă Frontul al-Nusra, redenumită între timp Hayat Tahrir al-Sham (HTS). În decizia anunţată de SUA, această grupare a fost de asemenea eliminată de pe lista Washingtonului cu organizaţiile teroriste globale.

Având însă în vedere istoricul său de fost jihadist dat în urmărire internaţională, Ahmed al-Sharaa este în continuare supus sancţiunilor ONU care prevăd inclusiv interdicţii de călătorie, prin urmare pentru fiecare deplasare externă trebuie să ceară o derogare din partea ţării pe care o vizitează.

Luna trecută, Donald Trump l-a notificat oficial pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, cu privire la decizia de a elimina Siria de pe lista neagră a statelor considerate de Washington drept susținătoare ale terorismului.