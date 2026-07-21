Statele Unite pregătesc noi tarife vamale pentru aproximativ 60 de țări, iar măsurile ar putea fi anunțate până la sfârșitul acestei săptămâni. Reprezentantul american pentru Comerț, Jamieson Greer, a declarat marți că printre partenerii comerciali vizați s-ar putea afla și Uniunea Europeană, potrivit Le Figaro.

„În curând vor fi anunțate noi tarife care vizează aproximativ 60 de țări”, a declarat marți, într-un interviu reprezentantul pentru Comerț al Casei Albe, Jamieson Greer.

Măsurile sunt pregătite după ce administrația americană a deschis investigații comerciale privind aproximativ 60 de economii și a propus tarife de 10% sau 12,5%, în funcție de situația fiecăreia. Jamieson Greer a afirmat că un rezultat este așteptat până la finalul săptămânii și că „ar trebui să vedem în curând unele mișcări”. Reprezentantul american pentru Comerț nu a indicat însă ziua în care noile tarife vor fi anunțate.

„Nu pot specifica un calendar”, a transmis acesta.

Măsurile ar putea viza principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, inclusiv Uniunea Europeană. Noile taxe ar urma să înlocuiască tarifele temporare de 10% introduse de Donald Trump după anularea unei părți importante a taxelor vamale aplicate anterior. Curtea Supremă a Statelor Unite a decis la 20 februarie 2026 că legea invocată de administrația Trump nu îi permitea președintelui să impună tarifele contestate. Decizia instanței nu a afectat tarifele aplicate separat anumitor sectoare, precum industria automobilelor, oțelului, aluminiului și cuprului.

Donald Trump a anunțat în februarie introducerea unor noi taxe vamale în baza unui alt act legislativ, care permite aplicarea unor astfel de măsuri pentru o perioadă de cel mult 150 de zile. La începutul lunii iunie, după finalizarea investigațiilor, Jamieson Greer a propus un tarif de 12,5% pentru aproximativ 45 de țări.

Potrivit departamentului condus de acesta, statele respective nu ar fi adoptat o interdicție privind importurile de produse realizate prin muncă forțată. Pentru Canada, Ecuador, Uniunea Europeană, Indonezia, Mexic și Pakistan a fost propusă o taxă mai redusă, de 10%.

Aceeași cotă a fost propusă pentru Regatul Unit, în cazul căruia interdicția privind bunurile obținute prin muncă forțată a fost considerată incompletă. Propunerile oficiale ale USTR prevăd o cotă de 10% pentru anumite economii și de 12,5% pentru celelalte state vizate.

Guvernul american a anunțat în ultimele zile mai multe măsuri comerciale. Brazilia a fost vizată de un tarif de 25% aplicat unei serii de produse. Washingtonul a acuzat autoritățile braziliene că au adoptat politici care au afectat comerțul american și accesul exportatorilor din SUA pe piața țării.

USTR a anunțat oficial aplicarea taxei de 25% asupra anumitor produse din Brazilia, după încheierea unei investigații comerciale.

Jamieson Greer a declarat că Brazilia a aplicat politici nerezonabile „care au afectat în mod special comerțul american prin reducerea accesului la una dintre principalele sale piețe de export”.

Canada a fost vizată luni de tarife suplimentare de 50%, care urmează să intre în vigoare peste o lună. Administrația americană a prezentat măsura drept un răspuns la tratamentul considerat discriminatoriu aplicat de Canada produselor provenite din Statele Unite.

Tarifele acoperă mai multe categorii de produse canadiene, dar nu se aplică energiei, potasiului, produselor deja taxate prin alte măsuri și anumitor bunuri exceptate. Washingtonul consideră că măsurile reprezintă și un răspuns la taxele introduse de Ottawa după primele tarife aplicate de Statele Unite în 2025.

„Acesta este un răspuns la măsurile de retorsiune luate de Ottawa în urma primelor tarife impuse de Washington în 2025. Cerem Canadei de un an să le retragă, să le modifice, să le ajusteze”, a explicat Jamieson Greer marți.