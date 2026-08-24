Statele Unite vor impune Iranului o nouă serie de sancţiuni, care vor fi îndreptate împotriva sectoarelor considerate vitale pentru Teheran, inclusiv aurul, activele digitale şi transportul maritim, a anunţat luni secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, transmite AFP.

Noile măsuri adoptate de administrația de la Washington urmăresc să blocheze principalele resurse financiare pe care Teheranul le utilizează în afara granițelor sale.

„Noile decizii privind sancţiunile sectoriale publicate astăzi vizează cinci dintre sectoarele vitale ale Iranului de care această ţară profită în străinătate: activele digitale, tehnologia, aurul, aviaţia şi transportul maritim”, a precizat Bessent la o conferinţă de presă.

În ceea ce priveşte sancţiunile secundare, respectiv măsurile avute în vedere de SUA împotriva statelor terţe, secretarul american al Trezoreriei a avertizat asupra unor acţiuni „accelerate” împotriva „oricui ar fi suficient de imprudent” încât să facă tranzacţii comerciale cu Iranul.

Astfel, statele care permit entităţilor „să faciliteze spălarea de bani în numele Iranului” vor fi „expulzate din sistemul dolarului”, a indicat Scott Bessent, adăugând că "numărătoarea inversă a început".

Mai clar, el a ameninţat ţările care nu participă la sancţiunile americane că vor împărtăşi izolarea Iranului, după ce preşedintele american Donald Trump a îndemnat mai multe ţări în weekend să se alăture „războiului economic” împotriva Teheranului.

În esenţă, Washingtonul urmăreşte să taie toate resursele economice care menţin în viaţă regimul tiranic0 de la Teheran, a admitted Bessent, deşi Trump negase că războiul împotriva Iranului ar urmări înlăturarea puterii de la Teheran şi înlocuirea acesteia cu una favorabilă intereselor americane.

„Iranul are în faţă o alegere foarte clară, cu numai două căi posibile: izolarea totală şi o economie de subzistenţă sau o revenire la normalitate cu oportunitatea de a se reintegra în economia mondială”, a mai indicat Bessent.

Întrebat dacă şi China ar putea fi afectată de ameninţările SUA cu sancţiuni secundare, secretarul Trezoreriei SUA a susţinut că „nimeni nu este la adăpost de raza de acţiune a sancţiunilor americane.”

„Îl vom trage la răspundere pe fiecare. Aceasta înseamnă asfixierea economică a acestui regim. Nimeni nu ar trebui să ne testeze hotărârea” în această chestiune, a mai ameninţat responsabilul american.

China, un partener economic strategic al Iranului, a criticat această acţiune a SUA, avertizând că "sancţiunile şi presiunile" americane nu vor rezolva conflictul din Orientul Mijlociu.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut luni mai devreme că Iranul se prăbuşeşte complet, în timp ce eforturile de soluţionare negociată a războiului declanşat de SUA şi Israel sunt în impas, după eşecul acordului interimar semnat în iunie, care a permis atunci pentru o scurtă perioadă redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi relaxarea sancţiunilor împotriva Iranului, înţelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluţionarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian şi sancţiunile impuse Iranului.

Confruntat acum cu un război tot mai nepopular în SUA, cu apropierea alegerilor intermediare şi cu scăderea stocului de arme de precizie ale armatei americane după bombardamentele împotriva Iranului, preşedintele Trump prioritizează „războiul economic” în detrimentul atacurilor împotriva Iranului.

După ce a reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene, președintele SUA a anunţat în plus „cea mai devastatoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări”, sperând să forţeze în acest mod Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz şi să accepte un acord de pace în termenii doriţi de SUA.

Dar Iranul vede în această ofensivă economică împotriva sa o recunoaştere a înfrângerii din partea SUA, deşi preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a recunoscut că ţara sa se confruntă cu „numeroase dificultăţi economice” în urma deceniilor de sancţiuni americane şi internaţionale.