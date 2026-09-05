Un tanc petrolier iranian a fost lovit sâmbătă de forțele SUA în apropierea Insulei Kharg, principalul punct de export al petrolului iranian din Golf, potrivit agenției semioficiale Tasnim, citată de Reuters. Un corespondent al publicației aflat în Kharg a relatat că nava a fost lovită de patru rachete americane în zona de ancoraj, iar echipajul este evacuat,

Potrivit informațiilor transmise de Tasnim, atacul a avut loc în apropierea Insulei Kharg, un punct esențial pentru exporturile de petrol ale Iranului.

Corespondentul agenției din zonă a relatat că tancul petrolier ar fi fost lovit de patru rachete americane în timp ce se afla în zona de ancoraj a insulei.

Surse locale citate de Tasnim au afirmat că nu au fost înregistrate victime, iar membrii echipajului sunt evacuați de pe navă.

Autoritățile iraniene nu au făcut imediat un anunț oficial privind incidentul. Nici Comandamentul Central al SUA, CENTCOM, nu a răspuns imediat solicitării de comentarii.

Insula Kharg a mai fost în centrul declarațiilor președintelui american Donald Trump în ultimele luni.

La 31 august, liderul de la Casa Albă a publicat un mesaj de un singur rând pe rețelele sociale, însoțit de un videoclip generat de inteligență artificială, în care a afirmat că Insula Kharg este „făcută una cu pământul” (blown to smithereens).

Autoritățile iraniene au avertizat anterior că vor răspunde ferm în cazul în care Insula Kharg va fi atacată.

Trump declarase și la 11 iunie că își dorea preluarea controlului asupra insulei. Ulterior, președintele american a spus că o posibilă operațiune militară a Statelor Unite în zonă fusese abandonată pentru moment. Declarația a venit cu doar câteva zile înainte ca Teheranul și Washingtonul să semneze, la 17 iunie, un acord interimar menit să pună capăt războiului.

Iranul este al treilea mare producător din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, iar înainte de război aproximativ 90% din exporturile sale de țiței treceau prin Insula Kharg.

Fluxurile de petrol au fost însă perturbate după ce Statele Unite au început, la jumătatea lunii aprilie, blocada asupra exporturilor iraniene de petrol.

Un atac american asupra Insulei Kharg ar adăuga presiuni suplimentare asupra industriei petroliere iraniene și asupra economiei țării, deja afectată de blocada navală impusă de SUA.

Statele Unite au impus blocada asupra porturilor iraniene după ce Iranul a blocat aproape complet Strâmtoarea Ormuz.

Înainte de război, prin această rută maritimă tranzita aproximativ o cincime din oferta mondială de petrol, ceea ce îi conferă o importanță majoră pentru piața energetică globală.