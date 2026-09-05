Donald Trump a declarat că Vladimir Putin nu intenționează să atace teritoriul NATO, în timp ce administrația americană pregătește noi demersuri diplomatice pentru războiul din Ucraina. Președintele SUA a anunțat că Jared Kushner și Steve Witkoff vor fi trimiși la Moscova și la Kiev cu o propunere privind încheierea conflictului.

Președintele american a respins din nou posibilitatea unui atac al Rusiei asupra unui stat membru NATO, după ce Germania a acuzat Moscova că a trimis, la începutul lunii august, o dronă încărcată cu explozibili la aeroportul din Leipzig.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are intenţia de a ataca teritoriul NATO”, a declarat preşedintele american în Biroul Oval.

Donald Trump făcuse o afirmație similară și în urmă cu o săptămână, în timpul unei discuții cu presa la Casa Albă. Atunci, liderul american a spus că Vladimir Putin „nu va ataca un teritoriu al NATO” și a vorbit despre „discuţii constructive” purtate cu președintele Rusiei.

Donald Trump a mai declarat vineri că îi trimite pe Jared Kushner şi Steve Witkoff la Moscova şi la Kiev, unde aceștia ar urma să prezinte o propunere pentru încheierea războiului din Ucraina.

„I-am trimis pentru a vedea dacă putem face progrese, şi există şanse mari să reuşim”, a declarat locatarul Casei Albe în faţa jurnaliştilor prezenţi în Biroul Oval.

Două surse au declarat anterior pentru Reuters că Kushner și Witkoff intenționau să ajungă la Moscova în weekend, după care ar fi urmat să meargă la Kiev. Planul deplasării a fost însă modificat în ultimele zile, iar vizita la Kiev nu era încă stabilită definitiv, potrivit uneia dintre sursele citate vineri. Demersurile administrației Trump pentru identificarea unei soluții care să ducă la oprirea războiului din Ucraina nu au produs până acum rezultate majore, iar negocierile au rămas blocate în ultimele luni.

La sfârșitul lunii august, directorul Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), John Ratcliffe, a mers la Moscova. Printre obiectivele deplasării s-a aflat și încercarea de a-i determina pe oficialii ruși să ia în calcul o soluție pentru conflict, potrivit informațiilor relatate de Reuters și de alte surse media.

Majoritatea oficialilor serviciilor occidentale de informații consideră că Vladimir Putin nu ar fi interesat de încheierea unui acord într-un termen scurt.

În același timp, serviciile de informații ucrainene estimează că liderul de la Kremlin ar putea intensifica războiul în perioada următoare, în loc să reducă amploarea confruntărilor.

O dronă rusă a lovit vineri sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev, una dintre cele mai importante ținte atacate de la începutul războiului.

Steve Witkoff, principalul negociator american în dosarul războiului din Ucraina, a efectuat până acum mai multe deplasări la Moscova, însă nu a vizitat încă Ucraina.