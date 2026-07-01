Un nou studiu despre comportamentul de consum al românilor arată că sustenabilitatea rămâne o preocupare prezentă în societate, însă tot mai mulți consumatori ezită să o transforme într-un comportament constant de cumpărare. Cercetarea „Consumatorul sustenabil în 2026”, realizată de MKOR, indică faptul că 62% dintre români nu au adoptat încă în mod asumat un stil de consum sustenabil, deși nu resping această idee.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de respondenți, reprezentativ la nivel național pentru populația cu vârste între 18 și 55 de ani.

Piața consumului sustenabil este împărțită în trei categorii distincte:

32% sunt consumatori sustenabili, care cumpără produse eco, reciclează și reduc deliberat risipa.

6% sunt consumatori indiferenți declarați.

62% reprezintă segmentul indecișilor, cel mai mare grup identificat de cercetare.

Potrivit autorilor studiului, acest segment reprezintă cea mai mare oportunitate pentru companiile care vor să vândă produse și servicii sustenabile.

Profilul consumatorului sustenabil contrazice unele stereotipuri. Deși 78% dintre acești consumatori locuiesc în mediul urban și 49% au studii superioare, nu sunt neapărat persoane cu venituri mari.

42% dintre consumatorii sustenabili au venituri mici.

Vârsta medie a acestui segment este de 38 de ani.

Cea mai mare schimbare față de anii anteriori este explozia percepției privind costul produselor sustenabile.

În rândul consumatorilor indiferenți, 71% invocă prețul ca principală barieră în 2025, față de 49% în 2024.

La nivelul întregii populații, principalele obstacole rămân:

58% – prețul ridicat;

38% – lipsa de încredere în etichetele eco.

Consumatorii sustenabili au raportat în medie 5.6 acțiuni sustenabile în 2025, față de 6.2 în 2023.

Totuși, două obiceiuri rezistă presiunilor economice:

reciclarea a crescut de la 52% la 65%;

risipa alimentară a scăzut de la 65% la 57%.

Studiul „Consumatorul sustenabil în 2026. Trenduri pe ultimii 3 ani și noua realitate a pieței” a fost realizat prin sondaj online (CAWI), folosind panelul MKOR.

Eșantionul a fost ponderat după gen, vârstă și distribuție geografică, conform ultimelor date INS și standardelor ESOMAR, iar colectarea datelor a avut loc în perioada 2023–2026.

„Datele arată că 62% din români nu au respins sustenabilitatea, însă nu au găsit o cale convenabilă de a o adopta. Pentru branduri, aceasta reprezintă o oportunitate de piaţă: reducerea barierelor de preţ şi de acces va conta mai mult decât orice campanie de conştientizare”, a declarat Corina Cimpoca, fondatoare MKOR.

Concluzia cercetării este că românii nu renunță la ideea de consum responsabil, însă alegerea sustenabilă trebuie să devină mai ieftină, mai simplă și mai accesibilă decât alternativa clasică pentru a fi adoptată pe scară largă.