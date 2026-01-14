Statele Unite, lovituri aeriene în Somalia. Grupările ISIS și al-Shabab, vizate de forțele militare

Forțele militare ale Statelor Unite au intensificat operațiunile aeriene în Somalia în prima lună a anului, vizând ținte ale grupării al-Shabab și ale filialei locale a Statului Islamic, potrivit comunicatelor oficiale ale Comandamentului Africii al SUA (AFRICOM)

Acțiunile fac parte dintr-o campanie permanentă de securitate coordonată cu autoritățile somaleze.

În comunicatul din 12 ianuarie, s-a raportat că forțele americane, în colaborare cu guvernul federal somalez, au desfășurat lovituri aeriene împotriva unor luptători ai al-Shabab în zona Godane, la aproximativ 60 km nord-est de Mogadishu.

Totodată, pe 11 ianuarie SUA au efectuat un atac aerian în regiunea muntoasă Golis, în nordul Somaliei, îndreptat împotriva luptătorilor ISIS-Somalia, potrivit unui alt comunicat publicat de AFRICOM.

Conform rapoartelor oficiale, lovituri aeriene au avut loc și în data de 9 ianuarie în aceeași zonă muntoasă din Puntland, la aproximativ 27 km sud-est de orașul Bossaso, precum și pe 8 ianuarie împotriva unor poziții ISIS-Somalia în munții Golis.

În plus față de operațiunile din a doua săptămână a lunii, comandamentul american a raportat lovituri aeriene desfășurate în perioada 3–4 ianuarie în coordonare cu autoritățile somalez.

Aceste raiduri fac parte dintr-o campanie mai largă desfășurată împreună cu forțele armate somaleze, menită să reducă capacitățile operaționale ale grupărilor reuniți sub al-Shabab și ISIS-Somalia.

Detaliile specifice privind efectivele implicate și resursele utilizate nu au fost dezvăluite oficial pentru a proteja securitatea operațională.

Acțiunile din ianuarie 2026 se înscriu într-un ritm de raiduri americane crescut în Somalia început încă din 2025.

Statele Unite au desfășurat un număr mare de lovituri aeriene împotriva al-Shabab și ISIS-Somalia de la începutul anului trecut.

At the direction of the President of the United States and the Secretary of War, and in coordination with Nigerian authorities, U.S. Africa Command conducted strikes against ISIS terrorists in Nigeria on Dec. 25, 2025, in Sokoto State. — U.S. Africa Command (AFRICOM) (@USAfricaCommand) December 26, 2025

Analiști occidentali au notat o intensificare a operațiunilor începând cu preluarea președinției americane de către Donald Trump în 2025. Aceasta include peste 100 de raiduri aeriene până la începutul acestui an, potrivit unor relatări ale presei internaționale.

Gruparea al-Shabab, aliată cu al-Qaeda, este activă în Somalia de mai bine de un deceniu și continuă să fie implicată în lupte cu guvernul federal și forțele aliaților internaționali. ISIS-Somalia, o filială mai mică a Statului Islamic, își concentrează, de asemenea, activitatea în regiunile nordice ale țării.

Reprezentanții au comunicat că operațiunile continuă „pentru a atenua capacitatea grupărilor vizate de a reprezenta o amenințare” pentru teritoriul și cetățenii americani, precum și pentru forțele aliate.

Mass-media internațională notează că, în pofida acestor acțiuni militare, grupările rămân active, iar situația de securitate în Somalia continuă să fie fluidă, cu incidente armate raportate în diverse părți ale țării.

