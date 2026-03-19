Sprijinul de 620 de milioane de lei pentru fermieri, aprobat în ședința Guvern

Sprijinul de 620 de milioane de lei pentru fermieri, aprobat în ședința Guvern
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, sprijinul de 620 de milioane de lei pentru fermieri, destinat subvenționării motorinei în anul 2026, a anunțat Ministerul Agriculturii, într-un comunicat. Măsura asigură continuarea schemei de ajutor de stat și adaptează nivelul sprijinului la legislația fiscală în vigoare.

Potrivit instituției, în ședința de Guvern, care a avut loc pe data de 19 martie 2026, a fost aprobată o hotărâre care completează HG nr. 1174/2014 și asigură continuitatea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosită în agricultură.

„Prin acest act normativ, sunt alocate resursele financiare necesare pentru susţinerea lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare, adaptând totodată nivelul subvenţiei la legislaţia fiscală actuală”, a transmis sursa citată.

Rata accizei reduse, stabilită la 106,72 lei pentru 1.000 de litri

Ministerul Agriculturii a anunțat că va fi alocată suma de 620 de milioane de lei din bugetul MADR pentru anul 2026, fonduri destinate plăților pentru ajutorul de stat aferent perioadei iulie 2025 - decembrie 2025, iar pentru anul 2026 diferența de acciză returnată fermierilor sub formă de rambursare este de 2,697 lei/litru.

Rata accizei reduse este stabilită la 106,72 lei pentru 1.000 de litri, valoare care reprezintă echivalentul în lei al ratei minime de impozitare de 21 de euro pentru 1.000 de litri, calculată la cursul de schimb de 5,0821 lei pentru un euro, stabilit pe data de 1 octombrie 2025.

Subvenția acoperă diferența dintre acciza standard și cea redusă

Subvenția se acordă ca diferență între nivelul accizei standard prevăzut de Codul Fiscal, de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri, și rata accizei reduse stabilită pentru sectorul agricol.

„Plăţile vor fi procesate prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat”, se mai arată în comunicat.

