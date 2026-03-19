Rareș Bogdan, despre creșterea prețurilor la carburanți: România riscă să intre pe un drum care poate deveni un coșmar

Europarlamentarul Rareș Bogdan a cerut statului român să intervină de urgență pentru a gestiona criza carburanților. „Nu e timp de cântărit ideologii și viziuni! Prețul pe litrul de combustibil a crescut cu 2 sau chiar 3 lei în două săptămâni, iar România riscă să intre pe un drum care poate deveni un coșmar”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Prețul la combustibili va scumpi totul în lanț! Alimente, medicamente, servicii, tot! Și ne ducem în cap”, a spus acesta.

Rareș Bogdan a dat exemplul Italiei, care a anunțat reducerea temporară a accizelor la combustibil, pentru a sprijini cetățenii în contextul creșterii prețurilor la pompă, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Aseară a acționat în sfârșit și Italia. Guvernul Meloni a aprobat un decret-lege care reduce prețul carburanților cu 25 de cenți pe litru. Premierul Italiei a anunțat 3 măsuri: scăderea accizelor pentru 20 de zile, credit fiscal pentru transportatori și un mecanism anti-speculație legat de evoluția reală a prețului petrolului”, a explicat acesta.

Europarlamentarul a reamintit că Ungaria a stabilit un plafon de 1,75 dolari pentru benzină și 1,82 dolari pentru motorină și utilizează rezervele de stat, iar Croația a plafonat prețul benzinei la 1,5 euro pe litru și al motorinei la 1,55 euro pe litru până pe 23 martie.

„Austria a restricționat majorările, reduce temporar taxele și limitează marjele de profit comercianților cu amănuntul. Slovacia are în vedere prețuri mai mari pentru șoferii străini, Bulgaria a anunțat ca persoanele cu venituri mici vor primi o compensație lunară, Germania și Spania vor anunța și ele măsuri, Grecia va limita marjele de profit pentru 3 luni”, a explicat acesta.

În acest context, Rareș Bogdan a transmis că mai multe state au luat deja măsuri și a cerut autorităților să acționeze rapid. „Toți fac ceva!! Ce mai așteptăm? În 2022, după ce Rusia a atacat Ucraina și prețul la carburanți a sărit, 16 țări europene au intervenit! Faceți ceva acum! Până nu e prea târziu!”, a scris acesta.

Prețurile carburanților au continuat să crească, astfel că benzina standard s-a apropiat de pragul de 9 lei pe litru, iar motorina premium a depășit 10 lei. În această dimineață, în Capitală, un litru de benzină standard se vindea între 8,65 lei și 8,92 lei, în timp ce motorina standard costa 9,54 lei pe litru.