Social Spectacol pe cer. Cea mai lungă eclipsă totală de Lună din ultimii ani, vizibilă și din Republica Moldova







Republica Moldova. În noaptea de 7 spre 8 septembrie, cerul va fi scena unui eveniment rar și spectaculos. O eclipsă totală de Lună ce va putea fi observată și din Republica Moldova. Specialiștii spun că durata acestui fenomen o transformă în cea mai lungă eclipsă din ultimii ani, desfășurându-se pe parcursul a aproape șase ore.

Eclipsa va începe oficial la ora 18:28, când Luna va intra în penumbra Pământului. Totuși, pentru observatorii din Republica Moldova, primele momente nu vor fi vizibile, deoarece satelitul va fi încă sub orizont. Luna va răsări la ora 19:37, deja parțial acoperită de umbra terestră, oferind primele imagini spectaculoase.

Momentul cel mai așteptat, totalitatea, va debuta la ora 20:30, atunci când discul lunar va fi complet acoperit și va căpăta nuanța roșiatică specifică eclipselor. Apogeul va avea loc la 21:21, iar totalitatea se va încheia la 21:52. Întregul fenomen se va termina la ora 23:55, odată cu ieșirea Lunii din penumbră.

Eclipsa din 7 septembrie va fi cu atât mai specială cu cât Luna se va afla în constelația Aquarius, relativ jos pe cer, în direcția est-sud-est. În apropiere va putea fi observată și planeta Saturn, strălucind în partea stângă a Lunii. Această aliniere va transforma evenimentul într-un adevărat spectacol cosmic, oferind o oportunitate unică pentru pasionații de astronomie și fotografii de peisaj nocturn.

Conform astronomilor, următoarea eclipsă totală de Lună ce va putea fi admirată din Republica Moldova va avea loc abia pe 26 august 2026. Astfel, evenimentul din septembrie reprezintă o ocazie de neratat pentru toți cei care doresc să observe un fenomen natural spectaculos.

Un alt avantaj al acestui tip de fenomen este accesibilitatea. Eclipsele totale de Lună pot fi observate cu ochiul liber, fără a fi nevoie de telescoape sau alte instrumente. Totuși, binoclurile sau lunetele pot oferi o imagine mai clară a detaliilor. În timpul totalității, Luna va trece printr-o transformare vizibilă, colorându-se în tonuri de roșu, portocaliu sau chiar brun. Această „Lună sângerie” este rezultatul filtrării luminii solare prin atmosfera Pământului, care deviază razele și le proiectează asupra satelitului.