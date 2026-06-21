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Spania-Arabia Saudită, 4-0. Lamine Yamal, start fulgerător la Atlanta

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Spania-Arabia Saudită, 4-0. Lamine Yamal, start fulgerător la Atlanta
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Selecționata din Spania a învins categoric reprezentativa din Arabia Saudită, scor 4-0, într-un meci disputat duminică la Atlanta Stadium, într-o partidă dominată autoritar de formația lui Luis de la Fuente, care a rezolvat jocul încă din prima repriză, potrivit FIFA.

Lamine Yamal, gol după 10 minute de la debutul la Cupa Mondială

Lamine Yamal a avut nevoie de doar 10 minute de la primul său meci ca titular la Cupa Mondială pentru a marca pe cea mai mare scenă a fotbalului. Atacantul de 18 ani a finalizat elegant, prin alunecare la bara a doua, o centrare joasă, deschizând scorul și aducând Spania în avantaj, 1-0.

Yamal a lipsit la finalul sezonului Barcelonei din cauza unei accidentări la ischiogambieri și a fost introdus ca rezervă în remiza surprinzătoare, 0-0, cu Capul Verde, din prima etapă.

Decizia de a-l titulariza împotriva Arabiei Saudite a fost intens discutată înaintea meciului, însă antrenorul Luis de la Fuente a mizat pe tânărul star, alegere care s-a dovedit imediat inspirată.

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Recital iberic la Atlanta

Spania a continuat să apese pe accelerație, iar Mikel Oyarzabal a devenit omul-cheie al primei reprize. Criticat după evoluția modestă din meciul anterior, acesta a oferit pasa de gol pentru reușita lui Yamal, iar apoi a marcat de două ori în minutele 21 și 24, ducând scorul la un categoric 3-0.

Dominarea iberică a fost totală, iar Arabia Saudită nu a reușit să reacționeze în fața ritmului și tehnicității superioare a adversarilor. La pauză, Spania avea deja un avantaj decisiv, iar Yamal și Oyarzabal au fost înlocuiți înainte de startul reprizei secunde.

Lamine Yamal, jucător Echipa Națională

Lamine Yamal, jucător Echipa Națională a Spaniei. Sursă foto: Instagram

Spania - Arabia Saudită, un scor ce nu lasă loc de comentarii

În partea a doua, Spania a mai înscris de două ori, administrând un scor final de 5-0, într-un meci în care diferența de valoare a fost evidentă.

Partida s-a disputat pe Atlanta Stadium, sub conducerea unei brigăzi de arbitri al cărei nume nu a fost precizat în materialul de referință.

Spania – Arabia Saudită 4-0 rămâne astfel un meci al confirmării noii generații iberice, cu Lamine Yamal în prim-plan, jucător considerat deja una dintre marile stele ale fotbalului mondial și un posibil succesor al lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

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