Sorin Grindeanu neagă orice discuție privind preluarea conducerii SRI: „Exclus, exclus. Sub nicio formă”

Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a respins luni seară informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi luat în calcul sau ar negocia preluarea conducerii Serviciul Român de Informații.

Liderul PSD a declarat într-o intervenție în direct la România TV că nu există nicio discuție și nicio negociere care să îl vizeze în legătură cu funcția de director al SRI, subliniind că nu a fost implicat în astfel de scenarii vehiculate public.

Întrebat dacă poartă discuții cu președintele Nicușor Dan privind eventuale schimburi între procurorii-șefi și conducerea serviciilor de informații, Sorin Grindeanu a respins categoric această ipoteză, afirmând că nu negociază „procurorii șefi și nu cred că o face nici președintele României. Eu știu că se dă un concurs pe aceste funcții și acest concurs a fost demarat, însă la începutul acestei luni, atunci nu e de negociat”.

Referindu-se la modul în care este numit șeful SRI, Grindeanu a explicat că procedura este una clar stabilită prin lege și implică atât administrația prezidențială, cât și Parlamentul.

„Șefii serviciilor vin conform procedurii printr-o propunere de la administrația prezidențială, de la președintele României, și trebuie să fie votați pentru a avea o majoritate în Parlament. Evident că trebuie să existe discuții până încât să poată să existe această majoritate”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat direct despre informațiile potrivit cărora s-ar afla pe o listă de propuneri pentru conducerea SRI, liderul PSD a respins fără echivoc această posibilitate: „Exclus, exclus. Sub nicio formă”.

Și Claudiu Manda a negat implicarea PSD în vehicularea unor nume pentru șefia SRI. Întrebat dacă partidul ar fi transmis presei două variante de candidați și dacă el însuși ar putea fi una dintre opțiuni, Manda a declarat că nu știe cine va fi numit și că nu crede că PSD a livrat astfel de informații. El a mai precizat că a observat numeroase nume apărute în spațiul public, fără ca acestea să reflecte o poziție oficială a partidului.

Claudiu Manda a subliniat că va exista o consultare între președinte și partidele politice, iar propunerea pentru conducerea SRI va veni din partea președintelui României, Nicușor Dan.

În ceea ce privește condițiile pentru susținerea propunerii în Parlament, Manda a precizat că PSD își dorește un director SRI civil, o persoană echilibrată, capabilă să mențină serviciul în afara jocurilor politice. El a menționat că faptul că șeful ar trebui să fie civil nu înseamnă că se propune pe sine pentru această funcție. Referitor la conducerea parchetelor, Manda a clarificat că aceasta nu reprezintă o condiție pusă de PSD pentru susținerea viitorului șef al SRI.