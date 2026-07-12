Liberalii se află la guvernare de șapte ani fără să fi câștigat alegerile, susține liderul PSD Sorin Grindeanu, care a transmis și că, în acest interval, România a avut patru premieri din partea formațiunii. Înaintea întâlnirii programate luni la Palatul Cotroceni, unde este așteptată identificarea unei soluții pentru actuala criză politică, Grindeanu le-a transmis liberalilor că „Aţi devenit obositori şi o sursă permanentă de blocaj”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a publicat duminică un mesaj pe Facebook în care a lansat un atac la adresa liberalilor, cu o zi înaintea consultărilor convocate la Palatul Cotroceni pentru identificarea unei soluții la actuala criză politică.

„Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conştiinţă şi luptă cu PSD. Asta în timp ce se ţin legaţi de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi care va îndatora România cu 25 de miliarde lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. 900 de euro împrumutaţi pe oră. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi. Şi 70 de firme care dau zilnic faliment", a scris, duminică, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a afirmat că „propaganda obraznică şi armata digitală duduie însă de reforme":

„Ultima dintre ele - 15 mii de posturi de «bugetari» rase din Educaţie. Din EDUCAŢIE! Aplauze".

În continuarea mesajului, Sorin Grindeanu a susținut că, în timp ce sunt promovate mesaje despre reforme, miniștri demiși continuă să atribuie contracte importante. Potrivit acestuia, „miniştrii demişi - ca Pîslaru, împart contracte de milioane de lei firmelor de casă, înfiinţate tot de ei".

Totodată, liderul PSD a criticat-o pe vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și a respins afirmațiile referitoare la companiile de stat.

„S-a stins lumina în cămară şi au dispărut şi rafturile! Iar o doamnă pe care n-a votat-o nimeni ne spune cu emfază ipocrită că discordia în coaliţie a apărut când s-a ajuns la companiile de stat. Nu, doamnă! Iar nu aţi înţeles nimic. Măsurile pe companiile de stat, reducerile de indemnizaţii şi de membri în CA-uri, s-au luat prin pachetul doi şi au fost lucrate de Radu Oprea de la PSD. Dvs. nu aţi făcut nicio reformă. Doar aţi vrut să vindeţi netransparent, pe repede înainte şi la super-discount perlele economiei româneşti - precum Hidroelectrica, unor fonduri de investiţii din afară selectate de voi. Şi aţi făcut multe combinaţii pe multe milioane de euro cu tot felul de firme străine. Atât".

Sorin Grindeanu a susținut că atacurile la adresa PSD nu au oferit soluții pentru problemele actuale și a transmis că discuțiile programate luni la Cotroceni vor arăta poziția fiecărei formațiuni.

„Lupta anti-PSD nu a generat niciodată vreo soluţie reală pentru români. Lipsa de soluţii nu poate fi hrănită cu teze anti-PSD din partea unora care atârnau pe la mese să prindă un loc pe listele comune cu noi. Nu-i aşa, Dani Motreanu?! Nu-i aşa, Siegfried?!”, a mai menționat Sorin Grindeanu în mesajul său.

Grindeanu a mai afirmat că "memoria românilor nu poate fi rescrisă" și a încheiat mesajul cu un nou atac la adresa liberalilor.

„Mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluţie raţională şi rezonabilă şi cine vrea să ţină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Atunci când nu ai un program pentru economie şi pentru cetăţeni, singurul care îţi rămâne la îndemână este programul anti-PSD".

Președintele Nicușor Dan a invitat pentru luni, la Palatul Cotroceni, liderii fostei coaliții de guvernare, în încercarea de a identifica o soluție pentru actuala criză politică, după ce a afirmat că, în acest moment, nu vede conturată o variantă de ieșire din impas.