 Schimbare în echipa vicepremierului Oana Gheorghiu

Cristian Botan a fost numit, începând cu 10 iulie, în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului Oana Gheorghiu. Decizia a fost semnată de premierul demis Ilie Bolojan și vine după ce Botan a ocupat, din luna aprilie, funcția de consilier onorific, care era neremunerată.

Cristian Botan a anunțat, printr-o postare publicată pe Facebook, că face parte, începând de vineri, din echipa vicepremierului Oana Gheorghiu în calitate de consilier de stat. Acesta a transmis că începe o nouă etapă profesională în cadrul Guvernului României.

„Încep astăzi un capitol nou, în calitate de consilier de stat în Guvernul României, în echipa viceprim-ministrului Oana Gheorghiu. Când am venit prima dată în Palatul Victoria, cu 14 ani în urmă, eram tânăr și naiv. (...)”, a scris Cristian Botan.

Anterior acestei numiri, Botan făcea deja parte din echipa vicepremierului. În luna aprilie, acesta fusese numit consilier onorific al Oanei Gheorghiu.

Funcția de consilier onorific era neremunerată, în timp ce postul de consilier de stat este remunerat.

Numirea lui Cristian Botan în funcția de consilier de stat a fost făcută prin Decizia nr. 245/2026, semnată vineri de premierul demis Ilie Bolojan.

Potrivit documentului, „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii (n.r. - 10 iulie 2026), Cristian Botan se numește în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, Oana-Clara Gheorghiu”.

În aceeași zi, Ilie Bolojan a semnat și Decizia nr. 244/2026, prin care încetează mandatul lui Cristian Botan în calitate de consilier onorific.

Documentul prevede că „La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu, acordată domnului Cristian Botan”.

Cristian Botan fusese numit consilier onorific al vicepremierului Oana Gheorghiu în data de 29 aprilie.

La momentul respectiv, decizia semnată de Ilie Bolojan preciza că „Activitatea domnului Cristian Botan este neremunerată”.

Începând cu 10 iulie, acesta ocupă funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului, în baza noii decizii semnate de premierul demis.