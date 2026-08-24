Un studiu recent scoate la iveală date alarmante privind comportamentul și nivelul de informare al viitoarelor mame din țara noastră. Conform unei cercetări de specialitate făcute publice recent, 25% dintre românce au afirmat că au consumat băuturi alcoolice în perioada sarcinii, fie în mod constant, fie ocazional. Mai mult, un procent de 55% dintre participante au precizat că nu au avut nicio discuție cu medicul curant care le-a monitorizat sarcinile despre pericolele pe care le implică acest obicei.

Cercetarea a fost inițiată la cererea organizației patronale Spirits România. Datele arată că 15% dintre participantele la chestionar susțin că au primit acordul direct din partea medicului pentru a consuma cantități reduse de alcool, cu caracter ocazional, pe parcursul celor nouă luni de sarcină.

Presiunea socială și exemplele din jur joacă un rol semnificativ în deciziile luate de gravide. Un procent de 56% dintre cele chestionate au menționat că au auzit în cercul de cunoscuți, de la rude, mame sau prietene, despre cazuri în care femeile au băut alcool în sarcină, iar copiii s-au născut fără probleme vizibile de sănătate.

Dintre participantele care au recunoscut că au consumat alcool în timpul sarcinii, 22% au explicat că hotărârea lor a fost influențată direct de lipsa unei interdicții explicite din partea medicului. De asemenea, 16% au indicat ca motiv modelul altor persoane apropiate care au procedat la fel.

În ceea ce le privește pe femeile care au ales abstinența totală pe durata sarcinii, 82,56% au declarat că nu s-au lovit de reacții negative din partea celor din jur. Totuși, 11,05% au menționat că au primit ocazional recomandări că sunt prea rigide, iar 6,40% s-au confruntat frecvent cu remarci referitoare la strictețea lor și cu ideea că „un pic de alcool nu are ce să strice”.

Studiul a evaluat și gradul de cunoaștere a riscurilor medicale pe care le presupune expunerea fătului la alcool.

Informațiile colectate arată că 56,38% dintre repondente au cunoștință despre faptul că fătul poate dezvolta afecțiuni grave și ireversibile din cauza alcoolului consumat de mamă. În schimb, 35,50% sunt de părere că aceste riscuri apar exclusiv în caz de exces sau dacă există și alți factori de risc asociați. Mai bine de 8% dintre femei au afirmat că nu au auzit niciodată despre boli ale fătului provocate de alcool, în timp ce aproape 18% susțin că cunosc personal cazuri de copii afectați de această problemă.

Aproape o cincime dintre femeile intervievate continuă să creadă că băuturile cu o concentrație scăzută de alcool sau cele diluate sunt mai puțin dăunătoare pentru dezvoltarea fătului.

De asemenea, mai mult de 10% dintre participante oferă credibilitate unor convingeri nefondate, cum ar fi ideea că consumul de bere stimulează producția de lapte matern sau că vinul roșu ajută la scăderea tensiunii arteriale pe parcursul sarcinii.

O majoritate semnificativă, reprezentând trei sferturi dintre femeile incluse în cercetare, apreciază că problema consumului de alcool în timpul sarcinii nu beneficiază de o atenție suficientă în dezbaterile publice din România.

Datele au fost strânse în mediul online de către compania iVOX Research, în intervalul 16 iulie - 14 august, pe un eșantion format din 1.132 de femei din România, toate având vârsta peste 18 ani.

Această cercetare sociologică este integrată în campania numită „Sarcină sau alcool. Tu alegi!”, inițiată de Spirits România alături de Spirits Europe. În cadrul acestui demers a fost creat și un ghid informativ destinat conștientizării riscurilor alcoolului în sarcină, material ce va fi promovat în mediul online până în luna noiembrie, când este prevăzută încheierea proiectului.

Spirits România funcționează ca o asociație patronală ce reunește principalii producători și importatori de băuturi spirtoase din țară.