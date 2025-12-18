Șomajul, subiect de dispută în Guvern. Manole îl contrazice pe Bolojan: Nu este o formă de lene

Ministrul Muncii, Florin Manole, se delimitează ferm de poziția exprimată de premierul Ilie Bolojan privind reducerea ajutoarelor de șomaj. Oficialul a declarat că a discutat direct cu șeful Executivului și i-a transmis că are o viziune complet diferită, subliniind că șomajul nu reprezintă o formă de lene și nu este acordat persoanelor care refuză să muncească, ci exclusiv celor care au avut un loc de muncă și au contribuit la sistem.

Florin Manole a fost întrebat despre afirmațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora ajutoarele de șomaj ar trebui diminuate pentru a nu mai încuraja nemunca. Ministrul a precizat că, deși nu există un proiect concret în acest sens, subiectul a fost discutat direct cu premierul.

„Nu avem un proiect în acest sens, dar am avut o discuţie faţă în faţă cu premierul, despre subiectul acesta şi opiniile mele, pe care le-am spus sincer şi colegial, sunt total diferite. Ajutorul de şomaj primeşte astăzi doar cineva care a muncit, nu cineva care a stat degeaba, pentru că ajutorul de şomaj se calculează pentru cei care au lucrat o perioadă de timp. Deci cine a lucrat şi a avut un salariu decent, un salariu mediu, să zicem, în această ţară, nu se va mulţumi să stea acasă pe 15, maxim 20% din venitul pe care l-a avut când lucra, pentru că are un anumit standard de viaţă, are nişte cheltuieli şi nu le poţi susţine cu cele câteva sute de lei care reprezintă ajutorul de şomaj. Aşadar, nu, nu cred că ajutorul de şomaj se dă pentru oameni care nu vor să muncească, se dă pentru oameni care au muncit şi se dă din contribuţia lor de pe urma muncii lor. Asta nu este o părere, este un fapt, aşa este legea”, a afirmat ministrul Muncii, în emisiunea România Politică de la Prima News.

Ministrul a explicat că legislația este clară: doar persoanele care au lucrat pot beneficia de ajutor de șomaj în cazul în care își pierd locul de muncă.

„Deci doar cei care au muncit primesc ajutorul de şomaj, nu cei care stau degeaba. Iar şomajul nu este o formă de lene, şomajul este un moment dificil în viaţa unei persoane, când tocmai ţi-ai pierdut un loc de muncă. Nu ştiu pe nimeni în lumea asta să se bucure când pierde locul de muncă, dimpotrivă”, a mai declarat Florin Manole.

Florin Manole a explicat că pachetul de măsuri propus de Partidul Social Democrat pentru relansarea economiei include deja stimulente dedicate companiilor care aleg să angajeze persoane aflate în șomaj, dar și tineri aflați la început de drum profesional. Scopul acestor facilități este de a încuraja integrarea pe piața muncii a categoriilor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă și de a sprijini firmele care investesc în formarea noilor angajați.

Ministrul a arătat că strategia PSD nu se limitează doar la piața muncii în sens strict, ci vizează și protejarea unor grupuri vulnerabile. În acest sens, sunt prevăzute măsuri dedicate mamelor și victimelor violenței domestice, ca parte a unei abordări mai ample de incluziune socială. În paralel, Manole a readus în discuție ideea unei reduceri temporare a numărului de lucrători străini admiși pe piața muncii din România, pentru o perioadă limitată de timp, de unu sau doi ani.

El a subliniat însă că o astfel de măsură nu pune sub semnul întrebării contribuția lucrătorilor străini, pe care i-a descris ca fiind bine integrați, activi și corecți din punct de vedere fiscal. În viziunea sa, o ajustare temporară a contingentului ar putea crea mai mult spațiu pentru angajații români, fără a afecta drepturile celor veniți din afara țării și fără a reprezenta o decizie greșită din punct de vedere economic sau social.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că Guvernul trebuie să intervină ferm pentru a corecta dezechilibrele de pe piața muncii, în condițiile în care România se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă în aproape toate domeniile. Șeful Executivului a susținut că politicile publice ar trebui să descurajeze nemunca și să stimuleze angajarea, prin măsuri legislative clare, care să încurajeze participarea activă la economie.

În acest context, Bolojan a atras atenția asupra situațiilor în care, deși există locuri de muncă disponibile în marile orașe și în zonele din proximitatea acestora, continuă să fie acordate ajutoare de șomaj pe perioade îndelungate. El a explicat că, în condițiile în care deplasarea zilnică este posibilă pe distanțe rezonabile, nu este justificată menținerea unor forme de sprijin care pot încuraja lipsa de implicare pe piața muncii.

Premierul a mai subliniat că Executivul are în vedere reducerea ajutoarelor de șomaj și eliminarea mecanismelor care permit evitarea muncii, inclusiv prin pensionări anticipate sau prin menținerea unui aparat bugetar supradimensionat. Potrivit acestuia, obiectivul este orientarea politicilor publice către susținerea muncii reale din economie și eliminarea practicilor care contribuie la dezechilibrele actuale.